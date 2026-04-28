Hongqi обсуждает выпуск автомобилей на заводе Stellantis в Испании

Китайский премиальный автопроизводитель Hongqi ведет переговоры о выпуске автомобилей на одном из испанских предприятий Stellantis в рамках расширения присутствия на европейском рынке.

По данным источников, знакомых с ситуацией, владелец бренда Hongqi — государственная корпорация FAW — участвует в обсуждении через китайскую компанию Leapmotor, выпускающую электромобили. И FAW, и Stellantis являются инвесторами Leapmotor.

Если соглашение будет достигнуто, это может ускорить выход Hongqi в Европе и реализацию плана по запуску более 15 электрических и гибридных моделей в регионе к 2028 году. Кроме того, такой вариант позволит компании избежать затрат на строительство собственного предприятия, которые могли бы составить сотни миллионов долларов.

По словам одного из источников, использование партнерской структуры Leapmotor и Stellantis дает Hongqi возможность быстрее получить производственную площадку в Европе.

Переговоры продолжаются, однако окончательное решение пока не принято. Представители Hongqi, FAW и Leapmotor не предоставили комментариев. В Stellantis отказались обсуждать детали, отметив, что компания регулярно взаимодействует с различными участниками отрасли по вопросам развития мобильности.

Hongqi входит в число китайских автопроизводителей, активно развивающих экспортные направления. Компания намерена довести продажи до 1 млн автомобилей в год к 2030 году, при этом не менее 10% объема планируется реализовывать за пределами Китая.

Размещение производства в Испании может стать для бренда первым промышленным активом в Западной Европе. Также рассматривается вариант размещения мощностей в Гонконге, откуда экспорт может сопровождаться меньшими тарифными ограничениями по сравнению с материковым Китаем.

Ранее Hongqi сообщала о планах вывести к 2028 году на европейский рынок 15 электрифицированных моделей в 25 странах. Среди уже представленных новинок — компактный электрический кроссовер EHS5.

По информации источников, сборка автомобилей Hongqi может быть организована на заводе Stellantis в Сарагосе, где позднее в этом году начнется производство моделей Leapmotor для зарубежных рынков. Также сообщалось, что на этой площадке могут наладить выпуск электрического кроссовера марки Opel, созданного с использованием технологий Leapmotor.