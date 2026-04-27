«Газпромнефть-СМ» привела в порядок озеро Большое в рамках акции «Вода России»

Сотрудники «Газпромнефть – смазочные материалы» и представители администрации Фрязино провели уборку береговой линии озера Большое. Волонтеры расчистили территорию от бытовых отходов и подготовили популярную зону отдыха к летнему сезону. Мероприятие прошло в рамках федерального проекта «Вода России», который в 2026 году объединил эковолонтеров из всех регионов и других стран.
Дмитрий Воробьев, глава городского округа Фрязино:
«Партнерство с «Газпромнефть-СМ» — пример зрелого взаимодействия города и крупной промышленной компании. Совместные экологические инициативы дают практический результат и формируют норму — когда ответственность за состояние городской среды разделяют и бизнес, и жители».
Компания является долгосрочным партнером администрации наукограда: в городе расположен Московский завод смазочных материалов — высокотехнологичное предприятие «Газпромнефть-СМ», играющее важную роль в городской инфраструктуре.
Александр Ярилов, директор Московского завода «Газпромнефть-СМ»:
«Акция «Вода России» — это часть системной экологической работы компании. Для нас это такая же очевидная ответственность, как и качество смазочных материалов, которые выбирает треть автомобилистов страны».