MG рассматривает Испанию как площадку для завода электромобилей

Подразделение MG, входящее в состав SAIC Motor, рассматривает возможность размещения завода по выпуску электромобилей в Испании. Такой шаг может снизить зависимость китайского автопроизводителя от пошлин, действующих в Евросоюзе на импорт машин из Китая.

По информации источников, окончательное решение пока не принято: параметры проекта, включая объем инвестиций, производственные мощности и сроки реализации, остаются на стадии обсуждения и могут измениться. При выборе Испании вариант с размещением предприятия в Венгрии, который ранее также рассматривался, будет исключен.

В последние годы Венгрия привлекла значительные вложения в производство электромобилей и аккумуляторов, в том числе со стороны китайских компаний, благодаря развитой цепочке поставщиков, логистической инфраструктуре и связям с инициативой «Пояс и путь».

Представители SAIC и MG не прокомментировали данную информацию.

Организация производства внутри Европейского союза позволит компании сократить влияние тарифов на импорт. В настоящее время электромобили MG, произведенные в Китае и поставляемые в ЕС, облагаются пошлиной в размере 45,3% — мера введена для компенсации предполагаемой государственной поддержки китайских производителей.

Испания, в свою очередь, стремится привлечь инвестиции в сектор электромобилей, предлагая стимулирующие меры и опираясь на развитую автомобильную отрасль. В числе возможных площадок называют Сарагосу, где сосредоточены крупные производственные мощности и имеется квалифицированная рабочая сила.

Руководитель MG в Европе Уильям Ван ранее отмечал, что при текущем уровне продаж — около 300 тысяч автомобилей в год — запуск производства в регионе выглядит оправданным. По его словам, компания уже сформировала список потенциальных площадок, а начало выпуска возможно уже в следующем году.

По данным исследовательской компании Dataforce, в 2025 году MG стала самым продаваемым китайским брендом в Европе с результатом 307 282 зарегистрированных автомобилей, что на 37% больше по сравнению с предыдущим годом. В первом квартале 2026 года продажи достигли 80 348 машин против 77 899 годом ранее.