Hyundai представит 20 новых моделей в Китае за пять лет

Компания Hyundai Motor планирует в течение ближайших пяти лет вывести на китайский рынок 20 новых автомобилей, рассчитывая укрепить свои позиции на крупнейшем мировом авторынке. Первой моделью станет электрический Ioniq V, предназначенный исключительно для Китая и показанный на выставке Auto China 2026 в Пекине.

К 2030 году автопроизводитель намерен довести годовые продажи в стране до 500 тысяч машин, включая экспорт, через совместное предприятие с BAIC. Руководство компании подчеркивает значимость китайского рынка и заявляет о намерении усилить присутствие в регионе.

Ioniq V стал первым серийным автомобилем в линейке Ioniq, разработанным специально с учетом местных технологий и требований. Он построен на электрической платформе, созданной совместно с BAIC, поддерживает зарядку 800 В и оснащается аккумуляторами CATL. В модели также применяются системы помощи водителю, разработанные совместно с китайской компанией Momenta.

Габариты автомобиля составляют 4900 мм в длину, 1890 мм в ширину и 1470 мм в высоту, колесная база — 2900 мм. По заявлению производителя, версия с увеличенным запасом хода сможет преодолевать более 600 км по циклу CLTC. При этом подробности о емкости батареи, силовой установке, цене и сроках выхода на рынок пока не раскрываются.

Модель продолжает идеи концепта Venus, представленного ранее в апреле, и сохраняет его характерный профиль. Для китайского рынка Hyundai разработала отдельное дизайнерское направление под названием The Origin, отличное от глобальной концепции Art of Steel.

Салон оснащен панорамным дисплеем диагональю 27 дюймов и проекционным экраном Horizon. Также заявлены увеличенное пространство для ног: 1078 мм спереди и 1019 мм сзади, аудиосистема с поддержкой Dolby Atmos и дополнительные решения для снижения шума.

Проект Ioniq V реализуется в рамках стратегии «В Китае, для Китая и на глобальные рынки». Компания намерена отказаться от практики адаптации международных моделей и сосредоточиться на локальной разработке, сотрудничестве с китайскими партнерами и использовании местных технологий.

Активизация работы в Китае происходит на фоне снижения позиций иностранных автопроизводителей, которые уступают местным брендам, активно развивающим сегменты электромобилей и гибридов. За первый квартал 2026 года продажи Hyundai в стране составили 26 913 автомобилей, что на 7,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для сравнения, десять лет назад этот показатель достигал 239 654 машин за первый квартал.

В компании также рассматривают Китай как производственную базу для экспорта автомобилей на другие рынки, включая Европу, Великобританию и Ближний Восток, при условии повышения конкурентоспособности внутри страны. Следующей моделью в рамках стратегии станет еще один кроссовер, который планируется представить в первой половине 2027 года.