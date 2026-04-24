Сотрудники «Газпромнефть-СМ» стали участниками международной акции «Диктант Победы»

«Газпромнефть – смазочные материалы» впервые выступила официальной площадкой международной историко-патриотической акции «Диктант Победы». В мероприятии приняли участие сотрудники компании из Петербурга, Омска и подмосковного Фрязино.

««Диктант Победы» — это осознанная практика, которая позволяет поддерживать интерес к истории и вовлекать разные поколения в ее осмысление. Важно, что такие инициативы проходят одновременно в разных городах и странах», – подчеркнул генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.

Он также добавил, что участие в подобных проектах является частью корпоративной культуры компании.

В 2026 году «Диктант Победы» прошел с участием представителей 97 стран. Им предложили ответить на 25 вопросов, разработанных экспертами и охватывающих широкий спектр тем — от ключевых сражений до культурного наследия военных лет. На выполнение отводилось 45 минут.

Мероприятие посвятили памятным датам — 85-летию начала Великой Отечественной войны и юбилею маршала Георгия Жукова. В задания вошли вопросы о его военных операциях и стратегических решениях.

«Газпромнефть-СМ» традиционно уделяет особое внимание укреплению преемственности поколений, формированию уважительного отношения к историческому наследию и поддержке патриотических ценностей.