Stellantis рассматривает сделки по заводам в Европе с участием Китая

Автоконцерн Stellantis изучает возможность продажи или совместного использования нескольких производственных площадок в Европе на фоне избыточных мощностей. В числе рассматриваемых объектов называются предприятия во французском Ренне, итальянском Кассино и испанском Мадриде.

Переговоры с потенциальными партнерами уже начались. В частности, представители китайской компании Dongfeng ранее посетили ряд заводов, включая площадки во Франции и Испании, а также объекты в Италии и Германии. Обсуждения могут затрагивать возобновление сотрудничества между сторонами, включая совместное производство автомобилей как в Европе, так и в Китае.

Окончательных решений по конкретным активам пока не принято, и дальнейшее развитие переговоров остается неопределенным. При этом интерес к предприятиям проявляют и другие китайские автопроизводители, а сделки могут быть заключены сразу с несколькими участниками.

Основной акцент в текущих обсуждениях сделан на вариантах совместного использования заводов для загрузки свободных мощностей с возможным обменом технологиями. При этом не исключается и полная продажа отдельных площадок.

Компания подтвердила, что ведет диалог с различными игроками отрасли в рамках обычной деловой практики, но подробности не раскрывает. По имеющейся информации, Stellantis уже уведомила власти Франции и Италии о наличии избыточных мощностей, эквивалентных примерно четырем заводам. Всего в регионе у концерна около 20 предприятий, и он занимает второе место по объему производства после Volkswagen Group.

Параллельно принято решение о перепрофилировании завода в Пуасси под Парижем, где выпуск автомобилей планируется прекратить после 2028 года. Эти изменения могут привести к сокращению рабочих мест и затронуть поставщиков. Профсоюзы уже объявили о проведении акции протеста 23 апреля.

Возможные соглашения с китайскими компаниями могут привлечь дополнительное внимание во Франции на фоне предстоящих президентских выборов. В Италии, напротив, власти допускают участие иностранных инвесторов в подобных проектах.

Руководство Stellantis, включая председателя Джона Элканна и генерального директора Антонио Филозу, рассматривает различные варианты оптимизации бизнеса в Европе. Закрытие заводов связано с высокими затратами и политическими рисками, особенно в условиях снижения спроса по сравнению с допандемийным периодом.

Отмечается, что распределение потенциальных сделок между разными странами может помочь снизить нагрузку на локальные рынки труда и цепочки поставок. Новую стратегию развития компания планирует представить в следующем месяце.