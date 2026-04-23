Mazda представила спецверсию CX-6e перед автошоу в Пекине

В преддверии Пекинского автосалона 2026 года компания Mazda объявила о выпуске специальной версии кроссовера CX-6e, приуроченной к году Лошади по китайскому календарю. Новинка предлагается в двух вариантах: полностью электрическом и с увеличенным запасом хода (EREV). Стоимость электрической модификации составляет 145 900 юаней (примерно 1 870 000 рублей), а версия с генератором — 139 900 юаней (около 1 790 000 рублей). Запас хода по циклу CLTC достигает 600 км у электроверсии и 200 км у EREV.

На китайском рынке модель также известна под названием EZ-60 и предлагается в диапазоне от 119 900 до 166 900 юаней (примерно 1 540 000–2 140 000 рублей). Электрические версии стоят примерно на 10 000 юаней (около 128 000 рублей) дороже по сравнению с гибридными вариантами.

Внешний облик автомобиля остался без изменений: сохранены элементы, направленные на снижение аэродинамического сопротивления, включая девять воздуховодов в области капота, бамперов и стоек. Коэффициент лобового сопротивления составляет 0,258. В базовой комплектации предусмотрены 19-дюймовые колеса, а за доплату доступны 21-дюймовые диски с шинами Michelin Pilot Sport 4 SUV.

Основные изменения затронули интерьер: теперь предлагается новая цветовая схема в фиолетово-белых тонах. В стандартное оснащение входит изогнутый 26,45-дюймовый дисплей с разрешением 5K, а также проекционный экран с диагональю 50 дюймов. В качестве опции доступен увеличенный вариант HUD на 100 дюймов.

Технические характеристики остались прежними. Электрическая версия оснащается аккумулятором емкостью 77,94 кВт·ч и электродвигателем мощностью 190 кВт (255 л.с.), установленным на задней оси. Максимальная скорость достигает 185 км/ч. Вариант EREV использует батарею на 31,73 кВт·ч и бензиновый двигатель объемом 1,5 литра мощностью 72 кВт (97 л.с.), выполняющий роль генератора, при этом привод осуществляется тем же электромотором.

Габариты CX-6e составляют 4850 мм в длину, 1935 мм в ширину и 1620 мм в высоту при колесной базе 2902 мм. Масса автомобиля варьируется от 2048 до 2180 кг. Спереди используется подвеска типа McPherson, сзади — многорычажная конструкция. Модель построена на платформе Changan EPA, которая применяется и в других автомобилях китайского партнера.

Изменения в специальной версии носят ограниченный характер и в основном касаются оформления салона. Корректировка цен направлена на повышение конкурентоспособности модели на рынке новых энергетических автомобилей Китая.

По данным China EV DataTracker, в марте 2026 года в Китае было реализовано 2379 кроссоверов CX-6e и 1287 седанов 6e. В совокупности такие модели формируют значительную долю продаж бренда в стране. На фоне снижения интереса к автомобилям с двигателями внутреннего сгорания компания расширяет линейку электрифицированных моделей, уделяя внимание технологиям и комфорту.