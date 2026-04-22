Smart #2 дебютировал с запасом хода 400 км и заявлением о конкурентах

После мировой премьеры концепта Smart #2 в Пекине представители компании провели закрытую встречу с прессой, где раскрыли детали разработки нового двухместного электромобиля и стратегию возвращения к формату компактных городских машин.

Генеральный директор Smart заявил, что лично протестировал большинство микрoэлектромобилей на рынке и пришёл к выводу, что они уступают по конструктивным и динамическим характеристикам полноценному автомобилю. По его словам, Smart #2 можно считать «настоящим автомобилем», в отличие от ряда конкурирующих моделей в сегменте.

Руководитель компании и глава дизайна отметили, что Smart #2 создавался как ответ на распространение бюджетных мини-электрокаров, при этом его позиционируют как полноценный городской автомобиль с более высоким уровнем исполнения.

Модель построена на новой платформе Electric Compact Architecture, которая позволила увеличить заявленный запас хода до 400 км по циклу CLTC. Для сравнения, предшественник Smart ForTwo имел около 150 км. Также заявлены улучшенные показатели разгона на низких скоростях, что ориентировано на городскую эксплуатацию.

Несмотря на компактные размеры и радиус разворота менее 7 метров, разработчики заявляют сохранение более премиального уровня отделки салона, аналогичного более крупной модели Smart #1. Серийная версия с окончательным интерьером должна быть представлена на автосалоне в Париже в октябре 2026 года.

Отдельно отмечается, что настройки подвески адаптируются под разные рынки: для Китая она мягче из-за состояния дорог, для Европы — более жёсткая. При этом сохраняется единая архитектура автомобиля. Конструкция также была переработана с учётом требований к безопасности пешеходов, что повлияло на форму передней части.

В линейке бренда также представлен Smart #6 EHD — 4,9-метровый лифтбек с подключаемой гибридной силовой установкой и колёсной базой 2926 мм, ориентированный на китайский рынок. Однако компания подчёркивает, что Smart #2 остаётся ключевой моделью в имидже бренда.

По данным отраслевой статистики, в марте 2026 года в Китае было реализовано 459 единиц Smart #5, что на 52,5% больше по сравнению с предыдущим месяцем, но на 33,4% меньше в годовом выражении. Доля этой модели составила 26,7% от общего объёма продаж бренда.