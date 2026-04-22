Обновлённый BMW 7-й серии стал роскошнее и получил новый дизайн: представлен крупнейший рестайлинг модели

Компания BMW представила обновлённую 7 Series, обозначив её как самое масштабное обновление в рамках жизненного цикла модели. Автомобиль получил переработанную внешность, новые варианты окраски, а также значительные изменения в салоне, силовых установках и шасси. Выход на рынок Великобритании ожидается в течение текущего года, при этом стартовая стоимость составит около £100 000 (примерно 12 млн рублей по курсу около 120 руб./£).

Линейка будет включать три версии с двигателями внутреннего сгорания и две подключаемые гибридные модификации. Как и прежде, предложены полностью электрические версии i7 и PHEV-варианты, использующие общую архитектуру шасси. Такой подход отличается от решений Mercedes, где обновлённые S-Class и EQS построены на разных платформах. Несмотря на улучшения в запасе хода, динамике и эффективности, электрический EQS сохраняет преимущество по дальности пробега.

Электроверсии нового i7 в исполнениях 50xDrive (448 л.с.) и 60xDrive (563 л.с.) смогут проезжать до 452 миль на одном заряде, что на 73 мили больше, чем у предыдущей версии. При этом показатель остаётся ниже, чем у EQS с заявленным запасом хода до 542 миль. Все версии i7 оснащаются полным приводом с двумя электромоторами, а топовая модификация M70 сохранит мощность 672 л.с.

Увеличение эффективности связано с переходом на электронную архитектуру Neue Klasse и использованием аккумуляторных ячеек шестого поколения цилиндрического типа, аналогичных применяемым в новом i3. Предполагаемая ёмкость батареи составляет около 110 кВт·ч.

Поддерживаются также гибридные версии, объединяющие рядные шестицилиндровые бензиновые двигатели с электромотором и аккумулятором. Запас хода на электротяге у них оценивается примерно в 50 миль. В линейке сохраняются версии 750e и M760e.

Мощность зарядки увеличена с 195 до 250 кВт, что позволяет восполнять заряд с 10 до 80% примерно за 18 минут либо добавить около 146 миль пробега за 10 минут. Однако этот показатель остаётся ниже, чем у некоторых конкурентов с более высокой пиковой мощностью зарядки.

Интерьер модели полностью переработан: применены элементы Neue Klasse, включая систему Panoramic Vision и обновлённую архитектуру передней панели. Также используется новая мультимедийная система, уже применяемая в других моделях бренда, и добавлен отдельный экран для переднего пассажира.

Внешний дизайн получил эволюционные изменения. Передняя часть стала более строгой, с переработанными «ноздрями» с контурной подсветкой и обновлённой светотехникой, где верхние блоки стали тоньше и шире, а нижние элементы уменьшены. Предусмотрены исполнения M Sport и Excellence, а также расширенные возможности персонализации, включая новые цвета и двухтональную окраску с матовым верхом и глянцевым низом.

Снаружи также обновлены колёсные диски, задняя светотехника и форма капота. При этом сохранены существующие технологические решения, включая пневмоподвеску, систему подруливания задних колёс, автоматические двери и задний 31,3-дюймовый экран для пассажиров с доработанным функционалом.