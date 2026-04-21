Китайские автопроизводители усиливают конкуренцию с немецкими брендами

На автосалоне в Пекине китайские компании представили новое поколение премиальных внедорожников, ориентированных на конкуренцию с немецкими марками. Основной акцент сделан на сочетании расширенного функционала и более доступной цены по сравнению с моделями Porsche, Mercedes-Benz и BMW.

После активной конкуренции в массовом сегменте электромобилей, где ключевым фактором была цена, производители из Китая начали смещать фокус на премиальный рынок. Теперь они предлагают автомобили с широким набором технологий и оснащения, но по более низкой стоимости, чем у европейских конкурентов.

По словам аналитиков, ценовая конкуренция постепенно трансформируется в борьбу за соотношение цены и качества. На автосалоне, который проходит с 23 апреля по 3 мая, ожидается премьера 181 серийной модели и 71 концепт-кара, включая большое количество полноразмерных внедорожников.

Снижение продаж немецких брендов в Китае усиливает давление на их позиции. По данным отраслевых исследований, реализация автомобилей немецких производителей сократилась примерно на четверть по сравнению с 2019 годом. В первом квартале также зафиксировано падение продаж у ключевых премиальных марок.

Одновременно усиливается конкуренция на зарубежных рынках. Китайские автопроизводители наращивают экспорт, стремясь компенсировать насыщение внутреннего рынка после ценовой войны. При этом даже с учётом европейских пошлин их электромобили сохраняют более низкую стоимость по сравнению с аналогами.

Одним из примеров стала новая модель Zeekr 8X — полноразмерный гибридный внедорожник с расширенными функциями безопасности и автоматизации. Его стартовая цена составляет около 53 000 долларов, что эквивалентно примерно 4,9 млн рублей, тогда как конкурирующие модели, такие как Porsche Cayenne, оцениваются примерно в 12,5 млн рублей.

Изменения на рынке также связаны с трансформацией спроса. Средний возраст покупателей автомобилей в Китае увеличился, а интерес смещается в сторону более крупных и оснащённых моделей. Дополнительным фактором становится высокий уровень технологического оснащения китайских автомобилей, который привлекает потребителей.

Эксперты отмечают, что рост сегмента премиальных моделей китайского производства создаёт новые вызовы для традиционных автопроизводителей как на внутреннем рынке Китая, так и за его пределами.