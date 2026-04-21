Great Wall представила в Китае люксовый внедорожник Tank 700 с мощностью до 864 л.с.

В Китае состоялся запуск нового премиального внедорожника Tank 700 от Great Wall Motor, который стал флагманской моделью суббренда Tank. Автомобиль получил гибридные силовые установки и ориентирован на сегмент крупных люксовых SUV.

Версия Hi4-Z оснащена подключаемой гибридной системой суммарной мощностью 635 кВт (около 864 л.с.). Разгон до 100 км/ч занимает 5,6 секунды, а запас хода на электротяге достигает 190 км по циклу WLTC. Базовая цена модели в Китае составляет 428 000 юаней, что эквивалентно примерно 5,4 млн рублей по текущему курсу ЦБ РФ.

Линейка Tank 700 включает несколько гибридных версий с различной архитектурой силовой установки. Помимо Hi4-Z, доступна модификация Hi4-T с 3-литровым бензиновым V6 и электромотором, которая ориентирована на более тяжёлые внедорожные условия. В зависимости от версии используются разные схемы полного привода и ёмкости батарей.

Габариты автомобиля составляют около 5105 мм в длину, 2061 мм в ширину и 1985 мм в высоту при колёсной базе 3000 мм. Модель оснащается 22-дюймовыми колёсами, активной светотехникой на базе сотен светодиодов и регулируемой пневмоподвеской, позволяющей менять дорожный просвет.

Салон выполнен в премиальном формате и включает крупные дисплеи, отдельный экран для задних пассажиров, расширенные функции комфорта с вентиляцией и массажем сидений, а также встроенный холодильник и многоканальную аудиосистему.

Также автомобиль получил систему помощи водителю с лидаром и функциями автономного движения на трассах и в городе, а также автоматической парковкой.

Модель ориентирована на усиление позиций бренда Tank на внутреннем рынке Китая, где ранее суммарные продажи Tank 700 составили около 19 тысяч единиц.