Компания BYD ведёт переговоры о вступлении в Европейскую ассоциацию автопроизводителей (ACEA), что может дать ей возможность влиять на отраслевые обсуждения в Европе, где на импорт китайских электромобилей действуют пошлины.

Как подтвердил представитель лоббистской организации после запроса СМИ, BYD подала заявку на членство. Решение о её принятии пока не принято. В случае одобрения компания станет первым китайским автопроизводителем в составе ACEA.

Ассоциация, базирующаяся в Брюсселе, представляет интересы автопрома перед институтами Евросоюза. В неё входят 17 участников, преимущественно европейские компании, а также отдельные производители из США и Японии, включая Ford и Honda.

Вступление в ACEA позволило бы BYD усилить своё влияние на фоне конкуренции с европейскими автоконцернами Volkswagen Group и Stellantis. Компания уже закрепляется на европейском рынке, несмотря на действующие пошлины ЕС, параллельно развивая бизнес на фоне ценовой конкуренции в Китае.

BYD также строит первый завод в Европе — в Венгрии. Ожидается, что массовое производство автомобилей там начнётся в ближайшее время, что позволит частично снизить влияние европейских тарифов. Аналогичные шаги предпринимают и другие китайские производители, включая Chery, которая организовала сборку автомобилей в Испании.

По данным источников, часть действующих членов ACEA выступает против вступления BYD. Обычно для получения членства требуется более длительное присутствие производства в Европе и развитие устойчивых рабочих отношений с ассоциацией.

Обсуждение кандидатуры BYD отражает более широкие разногласия в Европе по вопросу китайского автопрома. Германия выступает против тарифов на китайские автомобили, учитывая тесные связи своей промышленности с рынком Китая, тогда как Франция и представители Еврокомиссии занимают более жёсткую позицию, указывая на государственную поддержку китайских производителей и возможный дисбаланс условий конкуренции.