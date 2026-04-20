Nissan NX8: электрический SUV для Китая с акцентом на комфорт и технологии

Электрический кроссовер Nissan NX8 был разработан совместно с китайским партнёром Dongfeng за короткий цикл, рассчитанный на несколько лет, и рассматривается как флагманская модель, которая может занять позицию выше Ariya в европейской линейке бренда. При этом модель ориентирована прежде всего на конкуренцию с китайскими производителями и потенциальные корпоративные продажи за счёт относительно доступной стоимости.

Одним из ключевых акцентов NX8 заявлен комфорт, что отражено даже в маркетинговом сообщении о том, что автомобиль «не вызывает дискомфорта при поездках». Внутри используется так называемое «нулевое гравитационное» водительское кресло, разработанное с учётом эргономики и вдохновлённое аэрокосмическими исследованиями. В Китае также применяются версии сидений с системой из 59 датчиков и ИИ-управлением, адаптирующих посадку под разные типы телосложения. Интерьер выполнен в светлой отделке.

Технологическая часть включает широкий набор цифровых решений: крупный центральный экран, дублирующийся дисплей для переднего пассажира, вычислительные системы для помощи в городском и трассовом автопилоте, а также дополнительные функции комфорта, включая «умный» холодильник. Вся платформа разработана с прицелом на высокую скорость обработки данных и интеграцию ассистентов движения.

Во время тестовых поездок на полигоне Nissan южнее Иокогамы задний пассажир выполнял роль контролёра скорости, озвучивая ограничения на коротком 2,34-мильном круге, ограниченном одним проездом.

Силовая установка представлена одним электромотором мощностью 335 л.с. и крутящим моментом 310 Нм с приводом на задние колёса. Разгон до 100 км/ч оценивается примерно в 6,5–7 секунд. Динамика не является приоритетом модели — основной упор сделан на плавность хода.

Подвеска с электронно управляемыми амортизаторами настроена на высокий уровень комфорта и сглаживание неровностей, создавая характер, близкий к мягким европейским настройкам. На низких скоростях автомобиль остаётся тихим, как и большинство электромобилей.

Рулевое управление на малых скоростях облегчено и становится более плотным по мере увеличения темпа, однако обратная связь остаётся условной. Подобная настройка соответствует предпочтениям китайского рынка, где динамические характеристики имеют второстепенное значение по сравнению с комфортом, запасом хода и цифровыми функциями.

Батарея ёмкостью 81 кВт⋅ч обеспечивает заявленный запас хода до 391 мили (по китайскому циклу), что эквивалентно примерно 630 км. По более строгому европейскому стандарту WLTP показатель будет ниже, но, как ожидается, превысит 480 км. 800-вольтовая архитектура позволяет восполнять заряд с 10 до 80% примерно за 12 минут. Также предусмотрена версия с меньшей батареей с запасом хода около 360 миль и планируется гибрид с увеличенным пробегом.

Габариты автомобиля составляют 4870×1920×1680 мм, длина на 200 мм больше, чем у X-Trail, а объём багажника достигает 773 литров. Внешне модель напоминает крупный электрический кроссовер с элементами, близкими к стилю BMW iX3.

Ориентировочная стоимость оценивается в £45 000, что составляет примерно 5 400 000 рублей по текущему курсу Центрального банка РФ. Выход на рынок запланирован на 2028 год.