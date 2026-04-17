Chery представила пикап Rely R08 Pro с дизелем 420 Н·м и полным приводом

Chery вывела на рынок Китая пикап Rely R08 Pro, расширив коммерческую линейку Rely более внедорожной версией, ориентированной на внутренний рынок и экспорт. Модель сохраняет рамную конструкцию и систему подключаемого полного привода, одновременно усиливая технологическое оснащение и экспортный потенциал.

Внешне версия Pro отличается переработанной передней частью с более агрессивным дизайном: прямоугольной решёткой радиатора, квадратной оптикой и усиленным бампером с защитой днища. В комплектацию входят внедорожные шины, расширенные арки, подножки и шноркель. Грузовая платформа предусматривает различные модули, включая крышки и кемпер-надстройки, а также набор точек крепления для оборудования.

Салон получил 15,6-дюймовый центральный экран с процессором Qualcomm 8155, поддержку обновлений по воздуху, голосовое управление и подключение смартфона. Системы помощи водителю соответствуют уровню L2 и включают круговой обзор и «прозрачное» отображение шасси.

Силовая установка представлена 2,3-литровым дизельным двигателем с крутящим моментом 420 Н·м, работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF. Полный привод с несколькими режимами поддерживает понижающую передачу и блокировки дифференциалов.

По геометрии внедорожных характеристик модель получила угол въезда 34 градуса, угол съезда 29 градусов и дорожный просвет 230 мм. Дополнительно предусмотрены функции движения по бездорожью на малой скорости и разворота на месте.

Модель входит в экспортную стратегию Chery: линейка Rely уже поставляется на зарубежные рынки, включая Ближний Восток, а на международных рынках используется название Chery Himla, ориентированное на конкуренцию с Toyota Hilux.

В сегменте пикапов в Китае сохраняется лидерство Great Wall Cannon, тогда как конкуренция усиливается за счёт JAC T6 и Dongfeng Rich. Внутренний спрос остаётся более умеренным по сравнению с экспортным направлением.

Rely R08 Pro позиционируется как универсальный пикап с акцентом на внедорожное оснащение и цифровые технологии, включая платформу 8155 и расширенные функции связи. Дополнительно для первой партии заявлена пожизненная гарантия для первого владельца, что усиливает его позицию в сегменте практичных коммерческих пикапов.