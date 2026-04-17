Инвесторы предупредили Mercedes-Benz о рисках из-за люксовой стратегии в Китае

Инвесторы Mercedes-Benz заявили, что ориентация компании исключительно на люксовый сегмент может затруднить восстановление позиций бренда на китайском рынке. Там местные производители усилили конкуренцию, предлагая технологически оснащённые премиальные автомобили по более низкой цене.

Как и BMW с Audi, Mercedes теряет долю на крупнейшем автомобильном рынке мира, не успевая за быстрым развитием китайских брендов, таких как BYD, NIO и Li Auto. Эти компании выпускают автомобили с высоким уровнем технологий при более доступной стоимости.

На ежегодном собрании акционеров 16 апреля инвесторы выразили сомнения в том, что компания в достаточной мере адаптируется к требованиям китайского рынка в сфере технологий. Представитель одного из крупных акционеров отметил, что китайские покупатели ориентируются на инновации, а не на традиции, и отставание в технологиях может негативно сказаться на позиционировании бренда.

Также звучала критика подхода Mercedes к разработке моделей, который начинается с премиального сегмента и затем распространяется на более доступные версии, в отличие от более массовых стратегий китайских конкурентов.

Инвесторы Deka Investment также указали на риск чрезмерной концентрации на люксовом сегменте.

Компания планирует обновить модельный ряд в Китае, представив семь новых автомобилей к 2027 году, а также внедрить продвинутые системы помощи водителю, разработанные совместно с технологической компанией Momenta.

Глава Mercedes Ола Каллениус заявил, что это крупнейшая продуктовая и технологическая программа в истории компании, подчеркнув роль локальных разработок и партнёрств для ускорения внедрения инноваций, ориентированных на китайских клиентов.

Продажи Mercedes в Китае в прошлом году снизились на 19% и составили 552 тысячи автомобилей. В первом квартале 2026 года падение ускорилось до 27%.

Финансовый директор компании Харальд Вильгельм отметил, что цели по китайскому рынку остаются чётко определёнными и реалистичными: в среднесрочной перспективе планируется выйти на уровень 500–600 тысяч автомобилей в год.