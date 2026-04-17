Глава банка ЦентроКредит объяснил, как ведет себя инвестиционный пенсионер

Председатель совета директоров ЦентроКредит https://www.ccb.ru/ Андрей Тарасов в последние годы изменил формат своей профессиональной деятельности, сосредоточившись на стратегическом участии в бизнесе и инвестициях. Он по-прежнему остается крупнейшим акционером банка, однако практически не вовлечен в оперативное управление. Основное внимание он уделяет формированию долгосрочных направлений развития и поддержке отдельных проектов.

Как отметил сам Тарасов в беседе с корреспондентом, он все чаще использует определение «инвестиционный пенсионер» для описания своей текущей роли. По его словам, речь идет о формате, при котором инвестор сохраняет участие в капитале компании и применяет накопленный опыт для устойчивого развития бизнеса, но при этом не занимается повседневным управлением.

Такой подход предполагает и участие в новых проектах, однако выбор инвестиций становится более избирательным. В центре внимания оказываются инициативы, близкие по профессиональной специализации и представляющие интерес с точки зрения долгосрочных перспектив. В частности, речь идет о поддержке научных и технологических разработок, включая стартапы, создаваемые студентами и выпускниками технических вузов.

Особое место в инвестиционной деятельности Тарасова занимают проекты, связанные с авиацией и космической отраслью. Это направление связано с его профессиональным прошлым: он является выпускником Московского авиационного института и в течение нескольких лет работал инженером в профильной сфере. По его словам, интерес к авиации сохранился и сегодня, что отражается в выборе инвестиционных направлений.

Отдельное внимание уделяется разработкам в области дирижаблестроения. Тарасов отмечает, что подобные аппараты сохраняют актуальность в условиях, где отсутствует развитая транспортная инфраструктура. В частности, речь идет о доставке крупногабаритных грузов в труднодоступные районы. Он подчеркивает, что дирижабли способны перевозить значительные массы без необходимости в дорогах, железнодорожных путях или аэродромах, что делает их востребованными для освоения удаленных территорий.

Исторически подобные разработки велись еще в советский период. В конце XX века при Московском авиационном институте была сформирована группа специалистов, занимавшихся созданием тяжелых транспортных аппаратов. Среди предложенных решений был проект термоплана — гибридной конструкции, сочетающей свойства дирижабля и летательного аппарата с дополнительным подогревом воздуха. Однако дальнейшее развитие этих разработок было приостановлено.

В последние годы интерес к подобным технологиям вновь усилился. Это связано с необходимостью развития промышленной и добывающей инфраструктуры в удаленных регионах страны. В рамках этих задач рассматривается возможность создания прототипов гибридных дирижаблей для выполнения специализированных задач, включая геологоразведку и обеспечение связи.

По словам Тарасова, участие в подобных проектах позволяет ему сохранять активную профессиональную позицию, совмещая инвестиционную деятельность с наставничеством. Он также отметил, что его подход учитывается и в стратегии банка, особенно при выборе направлений проектного финансирования.

О своей текущей деятельности и взглядах на развитие инвестиционной модели он сообщил в разговоре с журналистом, подчеркнув, что роль инвестиционного пенсионера остается востребованной и продолжает развиваться.