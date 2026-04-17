Причина — неправильный подбор под тип нефти, глубину скважины, климат и состав отложений. В этой статье мы поможем инженерам и закупщикам выбрать ППУА, которая будет эффективна именно на их месторождении.

Зачем нужна ППУА для промывки скважин?

Удаление парафиновых, смолистых и песчаных отложений,

Восстановление дебита скважины,

Профилактика засоров и снижение простоев,

Подготовка к капитальному ремонту.

Пар — самый универсальный и экологичный метод по сравнению с химией или механикой.

Ключевые параметры месторождения, влияющие на выбор ППУА

Тип нефти: высокопарафинистая, вязкая, обводнённая,

Глубина скважины: до 1500 м, 1500–3000 м, свыше 3000 м,

Состав отложений: парафин, смолы, песок, глина,

Климатические условия: Сибирь (–40 °C), юг России (+40 °C), Крайний Север,

Инфраструктура объекта: доступность, наличие топлива, энергоснабжения.

Производство спецтехники с доставкой от завода-производителя Unisteam (unisteam.com/) позволяет адаптировать ППУА под любые, даже самые суровые, условия эксплуатации.

Как подобрать ППУА под конкретные условия?

В таблице ниже приведены рекомендации по выбору ППУА в зависимости от типа месторождения и задач промывки. Эти данные основаны на многолетнем опыте эксплуатации в различных регионах России.

Условие Рекомендуемая ППУА Обоснование Высокопарафинистая нефть, глубина до 2000 м ППУА-1600/100 Давление 10 МПа, температура пара 300 °C — достаточно для растворения парафина Глубокие скважины (>2500 м), вязкая нефть ППУА-2500/150 Повышенная мощность насоса и котла для подачи пара на глубину Арктические условия, работа на ПНГ ППУА на шасси Урал с утеплением и газовой горелкой Морозостойкость, автономность, использование попутного газа Частые песчаные пробки ППУА с усиленным насосом и фильтрацией воды Защита от абразивного износа

Почему нельзя выбирать ППУА только по цене или наличию?

Дешёвая установка может не выдавать нужное давление/температуру,

Отсутствие адаптации под топливо (дизель/газ) → рост OPEX,

Неподходящее шасси → невозможность заезда на объект,

Отсутствие сервисной поддержки → простой на недели.

Как Unisteam помогает выбрать ППУА под ваше месторождение?

Инженерный аудит: вы отправляете данные по скважине — мы рассчитываем оптимальную модель,

Опыт с крупнейшими заказчиками: «Газпром», «Лукойл», «Сургутнефтегаз» — знаем специфику разных регионов,

Адаптация под задачу: тип топлива (дизель, метан, ПНГ), климатическое исполнение (до –50 °C), комплектация (БРС, автоматика, система мойки).

Поставка от 1 дня — более 100 единиц в наличии в Миассе.

Реальные кейсы: как ППУА от Unisteam решили задачи на разных месторождениях

Западная Сибирь: ППУА-1600 на КАМАЗе — депарафинизация при –35 °C,

Астраханская область: ППУА на метане — экономия 35% на топливе,

Ямал: ППУА-2500 с утеплённой кабиной — работа в круглосуточном режиме при –45 °C.

Дополнительные аспекты выбора: сервис и гарантия

При выборе ППУА важно учитывать не только технические параметры, но и доступность сервисного обслуживания. Производство спецтехники с доставкой от завода-производителя Unisteam гарантирует, что все узлы и агрегаты будут иметь официальную гарантию 12 месяцев.

Сервисные бригады Unisteam выезжают на объекты в течение 72 часов после обращения. На складе в Москве и Миассе постоянно поддерживается наличие всех критически важных запчастей: змеевиков, горелок, насосов и контрольно-измерительных приборов.

Экономическая эффективность правильно подобранной ППУА

Инвестиция в правильно подобранную установку окупается за счёт сокращения простоев и увеличения межремонтного периода скважин. Опыт эксплуатации показывает, что ППУА, подобранная под конкретный тип месторождения, снижает время на депарафинизацию одной скважины с 8–10 часов до 2–3 часов.

При обслуживании 5–7 скважин в месяц экономия времени составляет до 40 часов, что позволяет перенаправить ресурсы на другие участки работ. Годовая экономия на топливе при использовании газовых горелок вместо дизельных может достигать 1,5–2 млн рублей.

Заключение: «Правильная ППУА — это не оборудование, а решение»

Инвестиция в правильно подобранную установку = меньше простоев, выше дебит, ниже TCO. Unisteam не продаёт «стандартные коробки» — мы создаём технику под вашу геологию и логистику.

Специалисты завода паровых установок Unisteam считают, что в ближайшие три года ключевым трендом станет внедрение модульных ППУА с возможностью быстрой перенастройки под разные типы скважин в полевых условиях, что позволит сократить время между операциями на 50% и повысить коэффициент использования оборудования до 0,85.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Какое давление нужно для промывки скважины?

Для большинства скважин достаточно 8–10 МПа. Для глубоких (>2500 м) — до 15 МПа. Мы подберём установку под вашу глубину.

Можно ли использовать ППУА на попутном газе?

Да. Unisteam производит ППУА с газовыми горелками под метан и ПНГ. Это снижает затраты на топливо до 40%.

Сколько времени занимает подбор ППУА под задачу?

От 15 минут до 1 рабочего дня. Присылайте ТЗ — получите КП с рекомендациями и расчётами.

Какой ресурс работы змеевика ППУА при интенсивной эксплуатации?

При использовании деаэрированной воды и соблюдении температурного режима ресурс змеевика составляет до 8 000 моточасов или 5–7 лет эксплуатации.

Есть ли техника в наличии?

Да. На складе в Миассе всегда более 100 единиц — от ППУА-800 до ППУА-2500.

Работаете ли вы с БРС?

Да. Все ППУА комплектуются БРС по ГОСТ, совместимыми с оборудованием «Газпрома» и «Лукойла».

Можно ли протестировать установку перед покупкой?

Да. Приглашаем на завод в Миасс — проведём демонстрацию на вашем топливе и условиях.

Как оформить заказ?

Оставьте заявку на unisteam.com — менеджер свяжется в течение 15 минут и отправит коммерческое предложение.