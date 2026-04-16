CATL достигает рекордной капитализации свыше 2 трлн юаней

Китайская Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), крупнейший мировой производитель аккумуляторов, превысила рыночную капитализацию в 2 трлн юаней, что соответствует примерно 26,7 трлн рублей по курсу ЦБ РФ (≈92 руб. за 1 доллар). В ходе торгов 16 апреля акции компании росли более чем на 6% и поднимались до 460 юаней (≈4 232 руб. за акцию, около 66,7 доллара), после чего закрылись на уровне 453,98 юаня (≈4 177 руб.), сохранив капитализацию выше 2 трлн юаней (≈26,7–27,6 трлн руб., 290–300 млрд долларов).

Компания вошла в число шести китайских A-share корпораций с капитализацией выше 2 трлн юаней, наряду с крупнейшими государственными банками Китая, PetroChina и China Mobile. CATL при этом остаётся единственной частной компанией в этом списке.

На глобальном рынке аккумуляторов CATL, по данным SNE Research, удерживает 39,2% сегмента тяговых батарей в 2025 году, оставаясь лидером девятый год подряд и опережая BYD почти на 12 процентных пунктов. В сегменте систем накопления энергии доля компании составляет 30,4%, что также обеспечивает первое место на протяжении пяти лет.

Компания вышла на биржу ChiNext в июне 2018 года с капитализацией 78,64 млрд юаней (≈724 млрд руб., около 11,4 млрд долларов). Уже в первые дни после размещения её стоимость превысила показатели BYD. В период роста рынка новых энергетических автомобилей в 2021 году капитализация CATL достигала 1,6 трлн юаней (≈14,7 трлн руб., около 230 млрд долларов), однако в начале 2022 года снижалась ниже 1 трлн юаней на фоне коррекции сектора. К уровню свыше трлн юаней компания вернулась в 2024 году.

В 2025 году коэффициент загрузки производства CATL составил 96,9%. Валовая рентабельность сегмента тяговых батарей достигла 23,8%, а систем хранения энергии — 26,7%. Выручка компании составила 423,7 млрд юаней (≈3,9 трлн руб., около 610 млрд долларов), что на 17% больше год к году, а чистая прибыль акционеров — 72,2 млрд юаней (≈664 млрд руб., около 10,5 млрд долларов), увеличившись на 42,3%.

Согласно отраслевым данным, в 2025 году китайские компании в сфере накопления энергии получили 366 ГВт·ч зарубежных заказов, что на 144% больше по сравнению с предыдущим годом.

CATL прогнозирует дальнейший рост сегмента накопителей энергии. По оценкам представителей компании, текущая структура бизнеса (примерно 80% тяговые батареи и 20% накопители) в течение трёх лет может выровняться до соотношения 50/50, после чего сегмент хранения энергии способен превзойти основной бизнес.

Дополнительным драйвером спроса называют развитие инфраструктуры ИИ-центров обработки данных, увеличивающее потребность в литиевых системах хранения. По отраслевым оценкам, глобальный рынок таких решений может расти темпами, превышающими традиционные сегменты более чем на 50%.

По данным CABIA, CATL занимает около 48,3% рынка тяговых батарей, опережая BYD (17%) и CALB (5,9%). Отмечается, что в первом квартале 2026 года доля компании превысила 50%.

Также отмечается различие между оценкой A- и H-акций CATL: премия H-акций составляет около 38% к A-акциям, что нетипично для китайских компаний, где чаще наблюдается обратная ситуация. Это связывается с высоким интересом международных инвесторов к компании.