Nissan обсудил с Chery выпуск автомобилей на британском заводе в Сандерленде

Компания Nissan провела переговоры с китайским автопроизводителем Chery о возможной организации производства автомобилей на своём заводе в Великобритании, сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.

По данным издания от 16 апреля, стороны рассматривали вариант сотрудничества, который позволил бы повысить загрузку предприятия в Сандерленде, где текущий уровень использования мощностей составляет около 50%. В рамках обсуждений также упоминались другие потенциальные партнёры, однако соглашение с Chery на момент публикации не было гарантировано.

Представители Nissan и Chery не предоставили оперативных комментариев по запросам СМИ.

Под руководством генерального директора Ивана Эспинозы Nissan реализует программу сокращения расходов и реструктуризации бизнеса. В прошлом году компания объявила о планах закрыть семь производственных площадок по миру и сократить примерно 15% глобального штата.

Завод в Сандерленде, где выпускаются модели Qashqai, Juke и электромобиль Leaf и где занято около 6000 сотрудников, не включён в планы закрытия. При этом ранее, 14 апреля, Nissan сообщил о намерении запустить на этом предприятии производство полностью электрической версии Juke в четвёртом квартале.

Компания также сокращает глобальную модельную линейку на фоне усиливающейся конкуренции со стороны китайских производителей электромобилей, в том числе на европейском рынке.

Chery уже реализует совместные проекты в Европе, включая выпуск автомобилей вместе с испанской Ebro на бывшей площадке Nissan в Барселоне. Ранее в текущем году Nissan продал производственные активы в Росслине в Южной Африке местному подразделению Chery.

Китайский автопроизводитель рассматривает расширение производства в Европе через партнёрства с другими компаниями, что позволяет использовать существующие заводы и сокращать логистические цепочки.

Параллельно другие автоконцерны также обсуждают подобные схемы сотрудничества: Stellantis ведёт переговоры с Dongfeng о совместном производстве в Европе и Китае, а также рассматривает проект с Leapmotor по выпуску электрического кроссовера Opel в Испании. Geely и Ford, по сообщениям, также обсуждали возможность использования европейских заводов Ford для производства автомобилей Geely в регионе.