Li Auto обвинила Nissan в информационной кампании на фоне конкуренции SUV в Китае

В Китае разгорелся публичный конфликт между Li Auto и Nissan (совместное предприятие Dongfeng Nissan), связанный с конкуренцией в сегменте среднеценовых SUV. По данным Sina, спор усилился после выхода новой модели Nissan NX8 и массового появления сравнительных публикаций в интернете.

Юридический отдел Li Auto заявил 11 апреля, что компания столкнулась с организованной негативной информационной кампанией после запуска конкурирующей модели. По утверждению производителя, в короткий период появилось большое количество однотипных публикаций с совпадающими характеристиками активности и географии IP-адресов, и материалы были собраны для возможных правовых действий.

Поводом для обострения ситуации стала рекламная кампания Nissan NX8, в рамках которой модель сравнивалась с автомобилями Li Auto, включая i6. После этого в сети начали активно распространяться материалы, в которых NX8 противопоставлялся конкурентам, часто в более выгодном свете.

Представители Nissan через подразделение NEV заявили, что компания придерживается принципов честной конкуренции и отраслевых норм, не комментируя напрямую обвинения.

Глава Li Auto Ли Сян также публично раскритиковал подобные сравнения, назвав их недобросовестными, однако позже отдельные комментарии были удалены, после чего обсуждение продолжилось в более сдержанной форме.

На фоне конфликта отмечается разнонаправленная динамика продаж. В 2025 году Li Auto зафиксировала снижение поставок, тогда как Nissan сохранял больший общий объём продаж, значительная часть которого приходилась на традиционные модели. При этом в начале 2026 года у Li Auto наблюдалось восстановление роста, особенно за счёт электрических моделей, тогда как у Nissan в Китае фиксировалось снижение продаж.

Ситуация отражает усиливающуюся конкуренцию в сегменте SUV стоимостью примерно 200 000–300 000 юаней, где китайские и международные производители напрямую конкурируют за одну и ту же аудиторию.