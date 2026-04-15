Renault планирует сократить до 20% инженеров на фоне конкуренции с Китаем

Автоконцерн Renault намерен сократить до 2400 рабочих мест в инженерном подразделении в течение ближайших двух лет, что может составить до 20% всего инженерного штата компании. Решение связано с усилением конкуренции со стороны китайских автопроизводителей и необходимостью снижения издержек.

Отмечается, что европейские автопроизводители сталкиваются с давлением со стороны компаний из Китая, включая BYD, которые предлагают более низкие затраты и более быстрые циклы разработки. Глава Renault Франсуа Прово заявлял о необходимости частично перенимать китайские подходы к производству и разработке.

Компания уже использует китайские поставки и разработки, включая участие R&D-подразделений в Шанхае, что помогло сократить сроки создания новой модели Twingo до 21 месяца. Опыт планируется внедрять и в других инженерных центрах, в том числе во Франции.

По данным представителей профсоюза CGT, сокращения могут затронуть сотни сотрудников инженерных и вспомогательных подразделений во Франции. Внутри компании это связывают с общей трансформационной стратегией, представленной ранее.

В Renault отмечают, что окончательные решения о сокращениях будут приниматься менеджментом в разных странах, а текущая численность сотрудников компании составляет более 100 тысяч человек, из которых свыше 11 тысяч работают в инженерных подразделениях.