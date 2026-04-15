Производители моторных масел «Газпромнефть-СМ» открыли сезон весенних субботников

Сотрудники Омского завода «Газпромнефть – смазочные материалы» провели ежегодную акцию по благоустройству в природном парке «Птичья гавань». Волонтеры восстановили порядок в центральной зоне отдыха после зимы и благоустроили территории с природными укрытиями для животных. Мероприятие прошло в рамках программы «Родные города».

В ходе субботника участники собрали природный мусор, убрали ветки и листья, а также очистили береговую линию ручья. Дополнительно была проведена уборка в новой зоне с сибирскими елями, созданной компанией в прошлом году к юбилею Великой Победы.

Генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец заявил, что компания последовательно поддерживает инициативы, которые одновременно сохраняют природную среду и формируют экологическую культуру.

««Птичья гавань» — пример того, как партнерство компании и региона позволяет создавать устойчивые и востребованные общественные пространства», – отметил он.

Компания активно сотрудничает с «Птичьей гаванью». Волонтеры проводят экологические мероприятия, мастер-классы и открытые занятия для школьников. Сам парк был оборудован профессиональной оптикой для наблюдения за птицами, а запущенные интерактивные экскурсии «Орнитология для всех» были включены в региональные туристические маршруты Омской области.

Министр природных ресурсов и экологии Омской области Евгений Ковтун назвал «Птичью гавань» ключевой особо охраняемой природной территорией региона, требующей постоянного внимания и бережного отношения.

«Участие бизнеса в таких проектах позволяет не только поддерживать экологическое состояние парка, но и развивать его как современное пространство для отдыха и экологического просвещения», – подчеркнул он.

Акция продолжила серию экологических инициатив «Газпромнефть-СМ». Этой весной волонтеры уже установили скворечники в Омске и привели в порядок Таврический сад в Санкт-Петербурге.