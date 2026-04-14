Глава Ford предупредил о рисках допуска китайских авто на рынок США

Генеральный директор Ford Motor Co. Джим Фарли заявил, что выход китайских автопроизводителей на рынок США может негативно сказаться на национальной промышленности. По его словам, сохранение производственного сектора внутри страны имеет ключевое значение, и усиление конкуренции за счёт импорта способно повлиять на его позиции.

В настоящее время в США действуют 100-процентные пошлины на электромобили китайского производства, что ограничивает присутствие таких компаний, как BYD и Xiaomi. При этом китайские автомобили, отличающиеся доступной стоимостью и технологичностью, активно распространяются на других рынках, включая Мексику и Канаду, где растут объёмы их продаж и импорта.

Фарли также отметил, что вопрос доступа китайских автомобилей может повлиять на будущие переговоры по торговому соглашению между США, Канадой и Мексикой. Он указал, что государственная поддержка автопроизводителей в Китае даёт им ценовое преимущество на международных рынках.

Дополнительно глава Ford обратил внимание на технологическую составляющую современных автомобилей, включая наличие камер и систем сбора данных, что, по его словам, требует отдельного рассмотрения.

Ранее обсуждались варианты допуска китайских компаний на рынок США при условии локализации производства и создания рабочих мест, а также возможные форматы сотрудничества с участием американских автопроизводителей.