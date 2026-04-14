Компания при поддержке GAC намерена вывести на рынок твердотельные батареи к 2026 году

Поддерживаемая автоконцерном GAC компания Greater Bay Technology изготовила первые образцы типа A собственных полностью твердотельных аккумуляторов, что стало важным этапом на пути к промышленному производству. Разработка основана на фирменной технологии композитного электролита, которая позволила решить ряд ключевых задач отрасли и добиться прогресса одновременно в области быстрой зарядки, безопасности и плотности энергии, сообщает NE-Time.

В то время как большинство разработчиков в мире сосредоточены на четырех направлениях — сульфидных, оксидных, полимерных и галогенидных электролитах — такие решения сталкиваются с ограничениями, включая низкую проводимость, высокое сопротивление на границах материалов, замедленную зарядку и сложность производства. Greater Bay Technology использует альтернативный подход на основе глубоких эвтектических соединений. Технология сочетает несколько компонентов, формируя органо-неорганическую систему композитного электролита, обеспечивающую высокую ионную проводимость и стабильную структуру. После оценки Национальной комиссией по развитию и реформам Китая проект получил поддержку на государственном уровне.

Испытания первых A-образцов показали следующие результаты. Отсутствие жидкого электролита позволило пройти проверки на прокол, сжатие и термическое воздействие без возгорания и взрыва, что устраняет риски, характерные для традиционных литий-ионных батарей. Плотность энергии на уровне 260–500 Вт·ч/кг превышает показатели стандартных решений и может увеличить запас хода, а также упростить создание более легких конструкций. Быстрая зарядка достигает уровня 2–3C, что решает проблему длительного восполнения энергии, характерную для подобных технологий. При этом срок службы сопоставим с распространенными литий-ионными аккумуляторами и демонстрирует стабильность при многократных циклах.

Компания планирует в 2026 году выйти на производство мощностью в гигаватт-часах и начать установку батарей на транспортные средства, что может сделать ее одним из первых производителей, способных к массовому выпуску полностью твердотельных аккумуляторов.

A-образцы представляют собой ранние прототипы литий-ионных батарей, создаваемые в лабораторных условиях малыми партиями. Их используют для проверки концепции, оценки применяемых материалов, а также первичных тестов характеристик и безопасности. Этот этап необходим для дальнейшей доработки и перехода к серийному производству.

Ранее сообщалось, что GAC завершила создание производственной линии для твердотельных батарей большой емкости и рассматривает запуск массового выпуска в период с 2027 по 2030 годы. При этом специалисты отрасли отмечают, что широкое внедрение таких аккумуляторов потребует дополнительного времени.