Volkswagen делает ставку на доступные электромобили в Европе

Компания Volkswagen планирует удержать позиции в массовом сегменте электромобилей в Европе за счёт выпуска новой линейки доступных моделей на обновлённой платформе MEB+. Основной акцент делается на снижении стоимости, развитии технологий и использовании узнаваемого бренда.

Новая архитектура позволит выпускать электромобили по цене около 25 тыс. евро (примерно 2,5 млн рублей), что должно сделать их более доступными для широкой аудитории. При этом платформа предусматривает улучшенные характеристики батарей, увеличение запаса хода и ускоренную зарядку, а также унификацию компонентов для снижения затрат.

В Volkswagen рассчитывают, что сочетание более низкой цены и модернизированных технологий поможет сохранить лидерство на фоне растущей конкуренции со стороны китайских производителей, которые активно расширяют присутствие в Европе.

Компания также делает ставку на масштабирование производства и выпуск нескольких моделей на одной платформе, что должно повысить эффективность и укрепить позиции в быстро растущем сегменте массовых электромобилей.