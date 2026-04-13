Freelander от Chery и JLR прошёл испытания на морозе перед запуском

Серийная версия кроссовера Freelander, созданного в рамках совместного проекта Chery и Jaguar Land Rover, успешно завершила проверки в условиях экстремально низких температур. Об этом сообщили представители компании и официальные каналы бренда.

По словам Вэнь Фэя, занимающего пост глобального генерального директора Freelander и исполнительного вице-президента Chery Jaguar Land Rover, автомобиль прошёл этап зимних испытаний. Позже бренд подтвердил, что серийная модель выдержала все тесты на холод, что стало важным этапом подготовки к выходу на рынок, намеченному на вторую половину 2026 года.

Публикация шпионских снимков и официальных видеоматериалов с испытаний показала автомобиль с плотным камуфляжем, при этом его внешний вид во многом повторяет ранее представленный концепт Concept 97. Кузов выполнен в угловатом стиле с прямыми линиями и ровной крышей, что отсылает к дизайнерским решениям прежних моделей Land Rover.

Ожидается, что сначала модель появится на китайском рынке, после чего начнётся её продвижение на других рынках. Ранее сообщалось, что в течение ближайших пяти лет бренд Freelander намерен представить шесть новых автомобилей с периодичностью около одного каждые полгода.

Официальная презентация Freelander как нового глобального бренда электромобилей состоялась 31 марта. В рамках сотрудничества Chery отвечает за разработку продуктов, технологии в сегменте новых энергетических транспортных средств и интеграцию цепочек поставок, тогда как Jaguar Land Rover занимается дизайном и позиционированием марки.

Такая схема отличается от традиционных совместных предприятий: ключевая роль в инженерной части и коммерциализации отведена китайской стороне при использовании международного опыта и брендинга партнёра.

В оснащении внедорожника предусмотрены решения от китайских технологических компаний. В базовой комплектации заявлена система интеллектуального вождения Huawei ADS 4.1 с возможностью последующего обновления. Также автомобиль получит лидар с 896 линиями, что позиционируется как новшество для глобального сегмента внедорожников.

Кроме того, модель станет одной из первых с автомобильным чипом Qualcomm Snapdragon 8397. По сравнению с предыдущей платформой 8295, производительность центрального и графического процессоров увеличена втрое, а вычислительные возможности для задач искусственного интеллекта — в 12 раз.

Аккумуляторная система разрабатывается совместно с CATL. Она поддерживает зарядку с коэффициентом 6C и мощностью до 350 кВт, что направлено на сокращение времени восполнения энергии при высоких нагрузках.

Первые тестовые образцы Freelander были замечены в Китае в июле 2025 года ещё до официального запуска бренда. Переход от ранних прототипов к серийной версии, прошедшей все проверки, занял менее года, что указывает на ускоренные темпы разработки.

Дополнительные технические подробности планируется раскрыть в июне, а полноценный запуск серийной модели ожидается во второй половине 2026 года.

Freelander рассматривается как попытка переосмыслить известное имя Land Rover, превратив его в самостоятельный электрический бренд. Проект сочетает разработку и производственные процессы, организованные в Китае, с глобальными подходами к дизайну и продвижению, отражая изменения в структуре совместных предприятий на рынке электромобилей.