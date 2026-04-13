«Газпром нефть» установила рекорд переработки и заместила импорт белых масел

Компания подвела итоги 2025 года, зафиксировав исторический максимум по объемам переработки сырья и выпуску нефтепродуктов. Значительный вклад в достижение показателей внесла «Газпромнефть-СМ», усилившее позиции компании в сегменте смазочных материалов.

Ключевым событием года стал запуск промышленного выпуска белых масел на полностью российской компонентной базе. За 12 месяцев объем производства этой высокотехнологичной продукции увеличился десятикратно, что позволило закрыть около трети внутреннего спроса, ранее ориентированного на зарубежные поставки.

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-СМ»:

«По итогам 2025 года «Газпромнефть-СМ» расширила линейку продукции и укрепила позиции на рынке. Ключевым событием стал промышленный запуск отечественного производства белых масел — технологический прорыв, который позволил повысить технологический суверенитеткритически важных отраслей российской экономики. Признанием высокого уровня наших масел стало включение сразу нескольких позиций в федеральный рейтинг «100 лучших товаров России». Параллельно мы последовательно инвестируем в развитие кадрового потенциала отрасли, формируя новую инженерную школу совместно с вузами и колледжами. Все это позволяет компании сохранить лидирующие позиции на рынке смазочных материалов и задавать новые стандарты технологического развития отрасли».

В партнерстве с крупным федеральным автодилером компания приступила к развитию сети станций техобслуживания под брендом «G-Energy Service РОЛЬФ». Первые сервисные центры премиум-класса уже открыты в Самаре, Новосибирске и Уфе. Стратегия развития предполагает масштабирование проекта до 100 станций в регионах страны.

Качество продукции подтверждено включением в рейтинг «100 лучших товаров России»: эксперты отметили моторные, трансмиссионные масла и комплексную литиевую смазку для узлов, работающих под высокими нагрузками.

Отдельное внимание компания уделяет кадровой политике. В 2025 году заключено соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургским политехническим университетом, открыт экспертный центр диагностики оборудования в Омске, а на Московском заводе смазочных материалов запущены стажировки для студентов профильных ссузов.