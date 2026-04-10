Hyundai выводит бренд Ioniq на рынок Китая с дебютом двух концепт-каров

Компания Hyundai Motor официально объявила о выходе своего электромобильного бренда Ioniq на рынок Китая. Для этого создана отдельная экосистема под названием Ioniq Universe, ориентированная на локальных потребителей. В рамках запуска состоялась мировая премьера двух концептуальных моделей — Venus Concept и Earth Concept.

На автосалоне в Пекине в 2026 году бренд планирует представить первую серийную модель, разработанную специально для китайского рынка. В течение ближайших трёх лет Ioniq намерен расширить линейку за счёт аккумуляторных электромобилей и моделей с увеличенным запасом хода, охватывающих средний и крупный сегменты, включая кроссоверы и купе.

С момента появления первого экологичного поколения в 2016 году бренд прошёл этап масштабного технологического развития. В основе текущих моделей лежит электрическая платформа E-GMP, на которой построены Ioniq 5, Ioniq 6 и Ioniq 9. Совокупные продажи линейки превысили 550 тысяч автомобилей на различных рынках.

В рамках концепции Ioniq Universe китайский рынок рассматривается как центральная точка экосистемы, вокруг которой формируется вся продуктовая и сервисная структура. В этой модели будущие автомобили бренда будут получать названия, связанные с планетами, символически «вращающимися» вокруг этого центра. Venus Concept и Earth Concept стали первыми представленными элементами новой системы.

Venus Concept выполнен в золотистом цвете и получил цельный кузов с плавной линией. В конструкции использованы облегчённая крыша рамного типа, прозрачный спойлер и колёсные диски с креплением в стиле гоночных решений. Передняя светотехника выполнена в V-образной форме, зеркала имеют прозрачную конструкцию, а тормозные элементы отсылают к стилистике «Golden Record». В салоне применена подсветка с кристаллическим эффектом и кресла с комбинированной отделкой из замши и металлических элементов.

Earth Concept разработан с акцентом на устойчивость и функциональность. Внешний дизайн выполнен в цветовой гамме Aurora Shield с рельефными линиями, напоминающими природные формы. Световые элементы интегрированы в кузов и формируют фирменные визуальные акценты, а конструкция включает скрытые двери и рейлинги для повышения практичности. Интерьер построен вокруг концепции «Little Earth» с системой мягких воздушных модулей в сиденьях, обеспечивающих повышенный комфорт.

Дополнительно Hyundai развивает локализацию технологий, включая сотрудничество с компанией Momenta для разработки систем автономного вождения с учётом особенностей дорожной среды Китая. Также в линейку будут включены версии с увеличенным запасом хода, сочетающие ДВС и электрические технологии для расширения дальности поездок.