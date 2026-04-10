Новый Mercedes GLB Electric 2026 стал крупнее и получил обновлённые технологии

Обновлённое поколение Mercedes GLB получило переработанную платформу, увеличенные габариты и расширенные возможности по сравнению с предыдущей версией EQB. Модель сохранила узнаваемый кубический силуэт, высокую крышу и короткие свесы, но стала длиннее почти на 100 мм, а колёсная база увеличилась на 60 мм, приблизив её по размеру к BMW X3.

За счёт увеличения кузова выросло пространство в салоне, особенно во втором ряду. Пассажирам ростом около 180 см доступен достаточный запас места для ног и головы, а панорамная крыша в стандартной комплектации визуально увеличивает объём салона. Второй ряд сидений сдвигается и складывается, что облегчает доступ к третьему ряду, однако там комфорт в основном ограничен для взрослых из-за недостатка пространства для ног.

При семиместной конфигурации багажник составляет 145 литров. При сложенном третьем ряде объём увеличивается до 480 литров, а при максимальной трансформации салона достигает 1605 литров. Дополнительно предусмотрена возможность буксировки до 2 тонн, а также перевозка грузов на фаркопе до 100 кг. В электрической версии предусмотрен передний багажник объёмом 127 литров.

Интерьер выполнен в цифровой концепции с двумя основными дисплеями: 10,25-дюймовой приборной панелью и 14-дюймовым центральным экраном. В мультимедийной системе используется обновлённая платформа с встроенными сервисами навигации, голосовым помощником и поддержкой беспроводных интерфейсов смартфонов. В более дорогих комплектациях добавляется дополнительный экран для переднего пассажира.

В линейке силовых установок представлены гибридные и электрические версии. Гибриды оснащаются 1,5-литровым турбомотором с несколькими вариантами мощности от 134 до 188 л.с. и электромотором, встроенным в трансмиссию. Электрические версии имеют батарею ёмкостью 85 кВт·ч и запас хода от 350 до 380 миль (около 560–610 км). Быстрая зарядка мощностью до 320 кВт позволяет восполнить заряд с 10 до 80% примерно за 22 минуты.

Электрические версии представлены заднеприводной модификацией мощностью 268 л.с. и полноприводной на 349 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает от 7,4 до 5,5 секунд в зависимости от версии.

Цена базовой гибридной версии составляет около 5 048 400 рублей (42 070 фунтов), электрической — около 5 532 000 рублей (46 100 фунтов). В более дорогих комплектациях стоимость достигает примерно 6 600 000–7 200 000 рублей (55 000–60 000 фунтов). Отдельные версии конкурируют с моделями, стоимость которых превышает 53 000 фунтов (около 6 360 000 рублей).

Автомобиль оснащён несколькими режимами рекуперации, включая режим с возможностью движения с одной педалью. Также предусмотрены системы обмена дорожной информацией между автомобилями и дополнительные звуковые профили движения.