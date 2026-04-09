Chery представила Tiggo 7L с турбодвигателем 147 кВт и колёсной базой 2720 мм

8 апреля Chery запустила продажи нового Tiggo 7L и обновлённого Tiggo 7, предложив более крупную версию компактного SUV вместе с модернизированной моделью, сообщает IT-home. Tiggo 7L следует за официальными изображениями, опубликованными в марте, и почти полностью соответствует ранее показанному прототипу.

Tiggo 7L предлагается по цене от 78 900 до 99 900 юаней (≈10 900–13 800 USD), тогда как Tiggo 7 стоит 69 900–81 900 юаней (≈9 650–11 300 USD). В линейке Chery Tiggo 7L занимает место выше Tiggo 7, предлагая большую длину и расширенное оснащение, а Tiggo 7 остаётся базовой версией.

Новый Tiggo 7L получил переднюю часть с большой V-образной решёткой, узкие фары и «парящий» силуэт крыши. Длина составляет 4655 мм, колёсная база — 2720 мм; Tiggo 7 меньше — 4530 мм и 2670 мм соответственно. В салоне Tiggo 7L установлены 15,6‑дюймовый центральный дисплей и 10,25‑дюймовая приборная панель на базе чипа Snapdragon 8155 с поддержкой Apple CarPlay, Huawei HiCar и Carlink. Tiggo 7 оснащён 24,6‑дюймовым изогнутым двойным экраном и переработанной консолью с физическими кнопками.

Для Tiggo 7L доступны двигатели 1.5T (115 кВт) и 1.6T (147 кВт) с двухсцепленчатой коробкой передач, а Tiggo 7 остаётся с 1.5T (115 кВт, 230 Н·м) и вариатором CVT. Безопасность Tiggo 7L обеспечивают семь подушек и системы помощи водителю уровня L2, включая автоматическое экстренное торможение и адаптивный круиз-контроль.

Ранее в 2026 году Chery отозвала 1 108 автомобилей Tiggo 7 и родственных моделей из-за возможного ослабления проводки ECU, которое могло вызвать остановку двигателя; проблема была решена через проверку и ремонт.