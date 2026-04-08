Geely представит гибридный SUV Zeekr 8X 17 апреля с мощностью до 1 381 л. с.

Geely объявила о официальном запуске своего подключаемого гибридного кроссовера Zeekr 8X, который состоится 17 апреля. На мероприятии будет объявлена окончательная цена, а выбранные комплектации станут доступны для немедленной доставки.

Предзаказы на 8X стартовали 16 марта и за 38 минут превысили 10 000 единиц, а менее чем за 48 часов количество заказов превысило 30 000. Диапазон предварительных цен составляет от 376 800 юаней (около 1 957 000 рублей) за версию Max до 516 800 юаней (примерно 2 685 000 рублей) за топовую комплектацию 8X Yaoying. Промежуточные версии Ultra и Ultra+ оцениваются в 396 800 юаней (≈2 060 000 руб.) и 446 800 юаней (≈2 320 000 руб.) соответственно.

Zeekr 8X построен на гибридной архитектуре Haohan‑S с высоковольтной системой 900 В. Кроссовер оснащён 2.0T гибридным двигателем мощностью 205 кВт (275 л. с.), работающим с двумя или тремя электромоторами. Генератор увеличителя дальности выдаёт 145 кВт (194 л. с.), а трёхмоторная версия развивает пик мощности 1 030 кВт (1 381 л. с.) и разгоняется до 100 км/ч за 2,96 с, в то время как двухмоторная — за 3,7 с.

Батарея 70 кВт·ч обеспечивает чисто электрический пробег по циклу CLTC до 410 км и комбинированный запас хода 1 416 км. Система быстрой зарядки 900 В позволяет восполнить заряд с 20 % до 80 % за 9 минут при нормальной температуре.

Размеры SUV составляют 5 100 мм в длину, 1 998 мм в ширину и 1 780 мм в высоту при колесной базе 3 069 мм. Снаряжённая масса превышает 2,8 т в зависимости от конфигурации. Подвеска Haohan AI с цифровым управлением обеспечивает 0,2 с отклика, крутящий момент балансировки 1 400 Н·м и подъем на одну сторону до 80 мм. На сухой дороге кроссовер выдержал испытание «лось» на скорости 83,6 км/ч, на мокрой — 76,3 км/ч.

В оснащение входит новая система помощи водителю Qianli Haohan G‑ASD с 43 датчиками, тройной 360° обзор и пять LiDAR, а также два чипа Nvidia Drive Thor‑U с вычислительной мощностью 1 400 TOPS.

Салон рассчитан на пять или шесть мест, оборудован регулируемыми креслами, OLED‑экраном сзади и акустикой Naim на 29 динамиков. Объём багажника — 1 133 л, увеличиваемый до 2 200 л.

Zeekr 8X будет конкурировать на китайском рынке с Aito M8 и Li Auto L8, а также с импортными моделями Lexus RX и Volvo XC90. Большая часть архитектуры и технологий заимствована у Zeekr 9X, который с момента запуска в сентябре 2025 года разошёлся тиражом 33 532 автомобиля.