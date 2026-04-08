Китайские автопроизводители делают ставку на гибриды с расходом 2 л/100 км в 2026 году

В 2026 году китайские компании, включая Changan, Geely и Chery, вновь сосредоточились на гибридных автомобилях (HEV), сообщают источники 36kr. Этот шаг направлен на конкуренцию с Toyota, которая продолжает лидировать в глобальных продажах гибридов, и на расширение присутствия BYD с её электромобилями и подключаемыми гибридами.

Технические особенности

В то время как гибридная система Toyota (THS) использует планетарный редуктор с механическим соединением двигателя и колёс, китайские производители применяют схемы серии-параллель с многоступенчатыми трансмиссиями DHT. Это позволяет электроприводу доминировать, а двигатель работать преимущественно в эффективном режиме или выступать в роли генератора.

Например, система Changan Blue Core HEV использует два мотора и несколько режимов работы: чисто электрический на низких скоростях, ускорение с поддержкой двигателя и прямой привод на шоссе. Мощность электромоторов достигает 130–180 кВт, а расход топлива в городских условиях заявлен на уровне 2–3 л/100 км.

Экономика и батареи

HEV требуют аккумуляторов ёмкостью 1–2 кВт·ч, что значительно меньше по сравнению с подключаемыми гибридами (10–20 кВт·ч) и чистыми электромобилями (50 кВт·ч и выше). Это снижает зависимость от стоимости батарей и позволяет удерживать маржу в условиях конкурентного рынка Китая. Chery экспериментирует с батареями около 5 кВт·ч, размывая границу между традиционными HEV и PHEV.

Выход на рынок и стратегия

Geely анонсировала систему i-HEV с расходом около 3 л/100 км, а Changan уже проводит тест-драйвы новых моделей. HEV позиционируются как дополнение к BEV и PHEV, а не как их замена.

Контекст рынка и политики

Toyota продала около 4,4 млн гибридов из 11,3 млн автомобилей в 2025 году. BYD демонстрирует иной путь, разделяя продажи почти поровну между PHEV и электромобилями. В Китае гибриды остаются привлекательными для владельцев автомобилей с ДВС и на экспортных рынках с ограниченной инфраструктурой зарядки.

С 2026 года налоговые льготы на покупку PHEV сокращены, что снижает разрыв между гибридами и подключаемыми моделями. Ожидается постепенное сокращение всех стимулов, что делает HEV более привлекательными с экономической точки зрения.

Китайские производители развивают гибриды по собственной технической схеме с акцентом на электропривод и гибкость систем, предлагая альтернативную стратегию наряду с электрификацией и обеспечивая баланс между экономией топлива, стоимостью и адаптацией к рынкам.