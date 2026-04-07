BYD открыла предварительные продажи Denza N9 PHEV Flash Charge Edition с 420 км хода на электричестве

Китайский автопроизводитель BYD открыл предварительные продажи новой версии кроссовера Denza N9 PHEV Flash Charge Edition с расширенным диапазоном чисто электрического хода до 420 км. Предлагаемая цена в Китае составляет от 450 000 до 500 000 юаней (примерно от 5 155 000 до 5 724 000 рублей по курсу Центрального банка РФ) с учётом стандартной комплектации с батареей второго поколения и 18 месяцами бесплатной быстрой зарядки для первых клиентов.

Главной особенностью обновлённой модели является установленная батарея Blade второго поколения, позволяющая достигать заявленного пробега на чистой электроэнергии. Согласно официальным данным о новых энергоэффективных и электромобильных транспортных средствах, гибридный N9 оснащён новым литий‑железо‑фосфатным блоком от дочерней компании FinDreams ёмкостью 75,264 кВт·ч, что на 40 % больше по сравнению с предыдущей батареей ёмкостью 46,9 кВт·ч. Вес аккумуляторного блока составляет около 550 кг, а собственная масса автомобиля достигает 3280 кг при полной массе 3760 кг.

Технология Flash Charge обеспечивает ускоренную зарядку: от 10 % до 70 % за примерно 5 минут и до 97 % за около 9 минут, при этом даже при температуре −30 °C время увеличивается лишь на несколько минут благодаря оптимизации системы терморегулирования батареи.

Габариты кроссовера составляют 5258 мм в длину, 2030 мм в ширину и 1830 мм в высоту, а колесная база равна 3125 мм. В состав силовой установки входит параллельная гибридная система с 2,0‑литровым двигателем мощностью 152 кВт и тремя электромоторами общей мощностью 680 кВт.

Предыдущая версия плагин‑гибридного кроссовера Denza N9 с аккумулятором 46,9 кВт·ч была представлена в марте 2025 года по цене от 389 800 до 449 800 юаней (приблизительно от 4 460 000 до 5 145 000 рублей по актуальному курсу ЦБ).