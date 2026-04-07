Китайские автопроизводители увеличивают расходы на маркетинг в Германии для узнаваемости брендов

Китайские автопроизводители вкладывают значительные суммы в продвижение собственных марок на автомобильном рынке Германии, но остаётся неясным, насколько оправданы такие расходы. Согласно данным Automotive News Europe, фирмы направляют в Германию маркетинговые бюджеты, суммарно исчисляемые миллиардами евро (приблизительно миллиардами × ~91 руб. за €1, то есть порядка … рублей) для повышения узнаваемости брендов среди немецких потребителей, где осведомлённость о многих китайских марках всё ещё низкая. По информации источника, узнаваемость бренда BYD достигает примерно 64 %, в то время как у других производителей она значительно ниже.

Одновременно с увеличением экспортных поставок в Европу и роста продаж на старом континенте китайские компании применяют маркетинг как часть стратегии реагирования на спад спроса на внутреннем рынке. Такая тактика направлена на адаптацию предложений к предпочтениям европейских покупателей с помощью зарубежных рекламных инструментов.

Аналитики отмечают, что помимо затрат на рекламные кампании китайским брендам предстоит решать задачи по созданию сервисной инфраструктуры и укреплению доверия к продукции в Германии, где традиционно доминируют европейские марки.