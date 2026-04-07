ИИ-решения «Газпромнефть-СМ» признаны одним из главных индустриальных трендов

Алгоритмы искусственного интеллекта, применяемые «Газпромнефть – смазочные материалы» при разработке рецептур, вошли в список ключевых цифровых трендов будущего. Об этом говорится в исследовании «Мегатренды 2026», подготовленном ассоциацией «Индустриальные инновации». Эксперты подчеркивают высокую экономическую эффективность использования ИИ при создании моторных масел и синтетических смазок.

Представители различных отраслей отмечают, что такие технологии станут драйвером развития российской экономики в ближайшие пять лет. По оценкам Минэнерго, внедрение искусственного интеллекта в нефтегазовой сфере принесет до 5,4 трлн рублей экономического эффекта.

Авторы исследования указывают, что компании активно переходят от пилотных проектов к массовому внедрению цифровых решений. Для производителей смазочных материалов это открывает возможности ускорения выпуска новой продукции и создания уникальных цифровых сервисов для клиентов.

«Наша уникальная цифровая система «Алхимик» позволяет сократить временной интервал от разработки до внедрения в промышленное производство новой рецептуры масла с полугода до нескольких недель», – отмечает генеральный директор «Газпромнефть-СМ» Анатолий Скоромец.

При этом он подчеркнул важность того, что нейросеть не заменяет реальных специалистов, а лишь выступает мощным аналитическим инструментом.

Ассоциация «Индустриальные инновации» представляет собой объединение российских компаний из разных индустрий для обеспечения их конкурентоспособности на глобальных рынках.