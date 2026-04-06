Сенаторы демократы призвали запретить доступ китайских авто на рынок США

Группа из трёх сенаторов Демократической партии 3 апреля обратилась к президенту Дональду Трампу с предложением ограничить присутствие китайских автопроизводителей в США. В письме содержится призыв не допускать строительства заводов китайских компаний на территории страны, а также запретить ввоз автомобилей, собранных в Мексике и Канаде.

Поводом для обращения стали январские заявления Трампа в Детройте, где он допустил возможность открытия производств китайскими компаниями в США. Несмотря на действующие высокие пошлины на уровне около 100%, интерес американских потребителей к таким автомобилям, по данным опросов, растёт.

Авторы обращения считают, что локализация китайских производителей может создать значительное экономическое преимущество и повлиять на вопросы безопасности. В администрации президента отметили, что курс на привлечение инвестиций сохраняется, однако компромиссы в сфере национальной безопасности исключаются.

Ранее, в январе 2025 года, администрация Джо Байдена ввела жёсткие ограничения, фактически закрыв рынок для китайских легковых автомобилей. Меры были связаны с опасениями по поводу сбора и передачи данных владельцев машин.

Американские автопроизводители поддерживают такие ограничения. В марте отраслевые ассоциации также выступили за сохранение запрета на фоне подготовки встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, намеченной на май.

Дополнительно сенатор-республиканец Берни Морено сообщил о планах предложить законопроект, который полностью исключит возможность появления китайских автомобилей на американском рынке, включая программное обеспечение и партнёрские проекты.

В письме сенаторов также отмечается, что открытие новых предприятий может дать лишь ограниченное число рабочих мест, не компенсируя возможные долгосрочные потери. Китайская сторона ранее заявляла, что рынок открыт для международных компаний, при этом указывала на наличие ограничительных мер со стороны США.

Отдельно упоминается, что в феврале ряд китайских компаний, включая BYD, временно попали в список структур, подозреваемых в связях с военными, и сенаторы предложили закрепить такой статус на постоянной основе.