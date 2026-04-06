GAC готовит внедорожник с гибридной системой и цифровым шасси

Китайская компания из Гуанчжоу представила первые изображения нового внедорожника под кодовым обозначением T75, оснащённого подключаемой гибридной установкой и так называемым «цифровым шасси». Премьера модели запланирована на автосалон в Пекине, который откроется в конце апреля, где новинка будет соперничать с аналогичными автомобилями других китайских производителей.

Марка GAC Trumpchi, появившаяся в 2010 году, специализируется на выпуске легковых автомобилей с бензиновыми и гибридными силовыми установками. На внешних рынках продукция реализуется под брендом GAC. По данным China EV DataTracker, за январь–февраль 2026 года на внутреннем рынке было реализовано 39 391 автомобиль этой марки. В начале апреля компания опубликовала официальные фото и видеоматериалы новой модели.

Внешне T75 выполнен в угловатом стиле: кузов с короткими свесами, ровная линия крыши, крупные боковые зеркала и частично скрытые дверные ручки. На задней двери размещено полноразмерное запасное колесо. Также заметны защитный пластиковый обвес по аркам, тёмные колёсные диски и крупные фары.

Производитель позиционирует модель как полноценный внедорожник с гибридной системой. Упоминание «цифрового шасси» может означать использование технологий управления без механической связи, таких как steer-by-wire и brake-by-wire. Подобные решения постепенно распространяются на китайском рынке, включая электромеханические тормозные системы.

Ранее автомобиль прошёл испытания в условиях низких температур в районе Якэши (Внутренняя Монголия), где температура опускается ниже −30 °C. В ходе тестов машина преодолевала заснеженный подъём с уклоном около 30% (примерно 16,7 градуса). Также сообщается о наличии пневматической подвески.

Несмотря на камуфляж, на крыше был замечен лидар, вероятно, связанный с технологиями компании Huawei. Дополнительные сенсоры установлены в передних крыльях. Это может указывать на наличие системы помощи водителю.

По информации Autohome, проект T75 был одобрен в 2024 году, а общий объём инвестиций составил около 512,65 млн юаней, что эквивалентно примерно 6,5–6,8 млрд рублей по текущему курсу. Официальный дебют состоится 24 апреля 2026 года в Пекине. В рамках той же выставки другая китайская компания также представит новый внедорожник с гибридной установкой.