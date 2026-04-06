В природном парке волонтеры «Газпромнефть-СМ» вместе с детьми провели акцию в честь Международного дня птиц

Сотрудники «Газпромнефть – смазочные материалы» установили в парке новые скворечники. Эти искусственные жилища необходимы для пернатых, возвращающихся из теплых краев: у них должно быть безопасное место для выведения потомства. Масштабное событие объединило около 100 участников.

Экологическая инициатива вывела на новый уровень эколого-просветительский проект компании, который реализуется с 2022 года совместно с Минприроды Омской области. Впервые за несколько лет к волонтерам присоединились целыми семьями.

Станислав Белявский, директор Омского завода «Газпромнефть – смазочные материалы»:

«Личный пример — самый сильный инструмент, чтобы показать важность заботы и неравнодушия для развития территории, где ты живешь».

Юные экологи под руководством взрослых учились распознавать виды птиц и наблюдали за ними в естественной среде через специальные бинокли. Все скворечники, размещенные в центральной части парка, изготовлены из безопасных материалов по строгим орнитологическим стандартам.

Сергей Шабаршин, директор природного парка «Птичья гавань»:

«Наши совместные проекты — больше чем добрая традиция. Это вклад в сохранение орнитофауны региона».

«Газпромнефть-СМ» и ранее помогала «Птичьей гавани» развивать познавательный туризм. Благодаря программе социальных инвестиций «Родные города» здесь появились интерактивные экскурсии «Орнитология для всех» с профессиональной оптикой, онлайн-путеводитель «Узнай редкую птицу» и даже фирменный справочник птиц. Волонтеры компании регулярно наводят порядок, а также проводят для школьников мастер-классы и открытые уроки.