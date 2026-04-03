Юбилейная версия Zeekr 001 получила 912 л.с. и обновлённую технику

К пятилетию модели в Китае представлена специальная версия электрического лифтбека Zeekr 001, которая получила доработанный внешний и внутренний дизайн, а также усовершенствованную техническую часть. Новинка оснащена двухмоторной системой полного привода мощностью 680 кВт (912 л.с.) и спортивной подвеской.

Модель Zeekr 001 дебютировала в 2021 году как первый автомобиль бренда. В дальнейшем она неоднократно обновлялась: в 2024 году мощность увеличили до 580 кВт, а в 2025 году добавили 900-вольтовую архитектуру и новую силовую установку. По состоянию на февраль 2026 года совокупные поставки достигли 301,7 тыс. автомобилей. Модель также продаётся за пределами Китая, включая Европу и Северную Америку, и, по заявлениям компании, останется ключевой в линейке.

Юбилейная версия получила пакет FR-Line: отличительные красные элементы, 22-дюймовые кованые диски с шинами Pirelli, карбоновый спойлер, затемнённую крышу и тормоза Brembo. В салоне использованы отделка из алькантары с красными акцентами, декоративные элементы с клетчатым узором, красные ремни безопасности и аудиосистема с 29 динамиками.

Автомобиль оборудован регулируемой подвеской с возможностью настройки по нескольким параметрам и изменением дорожного просвета до 35 мм. Разгон до 100 км/ч занимает 2,91 секунды, максимальная скорость достигает 280 км/ч. За питание отвечает батарея ёмкостью 103 кВт·ч, обеспечивающая запас хода до 680 км по циклу CLTC и быструю зарядку с 10% до 80% за 10 минут. Также предусмотрена система помощи водителю с лидаром и высокопроизводительным вычислительным модулем.