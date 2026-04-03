Китай обогнал Японию и стал крупнейшим поставщиком автомобилей в Австралию

Впервые Китай вышел на первое место среди стран — поставщиков импортных автомобилей в Австралию, опередив Японию и изменив расстановку сил на рынке. Перелом произошёл в феврале, когда объём поставок из Китая достиг 22,3 тысячи автомобилей, что соответствует примерно 25% от общего импорта. За тот же период Япония поставила 21,6 тысячи машин, а Таиланд — 19,4 тысячи.

Долгое время, начиная с 1998 года, японские производители удерживали лидерство на австралийском рынке импортных автомобилей, однако текущие данные отражают изменение структуры спроса. Покупатели всё чаще выбирают электромобили и более доступные варианты, предлагаемые китайскими компаниями.

Рост поставок из Китая во многом связан с увеличением популярности электромобилей и подключаемых гибридов. Существенный вклад внесла компания BYD, которая на фоне растущего спроса на доступный электротранспорт увеличила продажи на 160%, достигнув 10,2 тысячи автомобилей за первые два месяца года. Также заметные результаты продемонстрировала Great Wall Motor, укрепив позиции в сегментах внедорожников и пикапов: в 2025 году её продажи выросли на 23,4%.

Австралийский рынок легковых автомобилей практически полностью зависит от импорта, поскольку локальное производство было прекращено после ухода крупных автоконцернов. Отсутствие импортных пошлин, а также высокий спрос на внедорожники и лёгкий коммерческий транспорт делают страну привлекательной для международных брендов. Конкурентные цены, технологические решения и переход к электротранспорту способствуют быстрому принятию китайских автомобилей потребителями.

С 2020 года на рынок Австралии вышли девять новых китайских брендов, и общее число производителей из Китая превысило десяток. Среди наиболее заметных — MG, BYD, Great Wall Motor и Chery.

По итогам прошлого года продажи электромобилей в Австралии достигли 103 тысяч единиц, при этом значительная доля пришлась на автомобили китайского производства. По оценкам аналитиков, при сохранении текущих ценовых и технологических тенденций к 2030 году доля китайских автопроизводителей на рынке новых автомобилей может превысить 40%.