 В Таврическом саду высадился волонтерский десант: сотрудники «Газпромнефть-СМ» открыли сезон благоустройства

В Санкт-Петербурге дан старт весенним экологическим акциям. Сотрудники «Газпромнефть – смазочные материалы» провели субботник в Таврическом саду, одном из старейших общественных пространств в центре города. Мероприятие состоялось в рамках программы «Родные города» и продолжило традицию участия компании в благоустройстве Северной столицы.

Волонтеры, многие из которых пришли с семьями, привели в порядок центральные аллеи и газоны парка, основанного более двухсот лет назад. Особое внимание — сохранению вековых насаждений: дубов, лиственниц, вязов и лип, которые являются «потомками» деревьев времен Петра I. Подготовка Таврического сада к летнему сезону стала для компании ежегодной традицией.

Акции «Газпромнефть-СМ» проходят во всех регионах присутствия. Сотрудники участвуют в федеральных проектах Минприроды, а также благоустраивают омский парк «Птичья гавань», пляжи в Подмосковье и помогают социальным учреждениям.

Александр Рыбин (заместитель гендиректора «Газпромнефть – смазочные материалы»):

«Сохранение исторического наследия и экологическое благополучие — ключевой приоритет. Поддерживая Таврический сад, мы вносим вклад в развитие культурной среды Петербурга и сохраняем вековые насаждения для будущих поколений».

Анастасия Басарева, генеральный директор садово-паркового предприятия «Центральное»:

«Содержание Таврического сада требует особого внимания, поскольку здесь много возрастных деревьев и ценных исторических насаждений, нуждающихся в бережном уходе. Именно поэтому наши садовники всегда рады как помощи различных организаций, которые выходят на подобные мероприятия, так и помощи жителей города».

Справка: «Газпромнефть – смазочные материалы» — один из лидеров рынка масел и технических жидкостей. Программа «Родные города» направлена на устойчивое развитие регионов деятельности компании.