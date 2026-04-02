BYD сократила около 100 тысяч сотрудников на фоне роста выручки

Численность персонала BYD в 2025 году уменьшилась примерно на 100 тысяч человек и составила около 870 тысяч сотрудников, что эквивалентно снижению на 10%. В компании пояснили, что изменения связаны с реструктуризацией, повышением эффективности и мерами по контролю затрат, а не с падением спроса. Эти шаги отражают смещение внимания автопроизводителей в сторону операционной эффективности как нового этапа конкуренции на рынке электромобилей.

При этом финансовые и производственные показатели достигли максимальных значений. Выручка компании составила 8,0396 трлн юаней (примерно 112,3 трлн рублей), а объём поставок достиг 4,6 млн автомобилей. Поставки за пределы Китая превысили 1,05 млн единиц, впервые преодолев отметку в 1 млн экспортируемых машин.

Чистая прибыль за год составила 326,2 млрд юаней (около 4,56 трлн рублей), что на 19% меньше по сравнению с предыдущим годом. Снижение показателя связывается с ценовым давлением на внутреннем рынке новых энергетических автомобилей, а также с продолжающимися вложениями в разработку транспортных средств и аккумуляторов.

Расходы на исследования и разработки достигли 634 млрд юаней (примерно 8,87 трлн рублей), что отражает дальнейшее развитие технологий электрификации, аккумуляторных систем и зарядной инфраструктуры на фоне сокращения маржинальности.

Компания продолжила расширение на зарубежных рынках, увеличивая экспорт и предлагая более широкий модельный ряд. В марте 2026 года была представлена обновлённая аккумуляторная система Blade Battery 2.0 с технологией быстрой зарядки Flash Charging 2.0, позволяющей заряжать батарею с 10% до 70% примерно за 5 минут и до 97% — за 9 минут при стандартных условиях.

Развитие инфраструктуры быстрой зарядки сопровождается пересмотром экспортных планов: цель на 2026 год повышена до 1,5 млн автомобилей, что на 15% выше прежнего ориентира. Это указывает на усиление роли внешних рынков в условиях конкуренции внутри страны.

Внутренний рынок демонстрирует краткосрочные колебания. В феврале 2026 года продажи электромобилей в Китае сократились на 41%, что объясняется сезонными факторами, связанными с праздничным периодом. Снижение произошло до выхода новой версии аккумуляторов и рассматривается как временное явление.

Итоги 2025 года отражают сочетание сокращения персонала, роста выручки и продолжения инвестиций в технологии. Компания одновременно оптимизирует затраты и расширяет международное присутствие, оставаясь в числе крупнейших автопроизводителей мира.