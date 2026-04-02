Глава Renault не будет переизбираться на новый срок в 2027 году

Председатель совета директоров Renault Жан-Доминик Сенар намерен завершить работу по окончании текущего мандата и не планирует выдвигать свою кандидатуру повторно весной 2027 года. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По имеющейся информации, он сохранит свою должность до ежегодного собрания акционеров, которое обычно проходит в апреле или мае.

Сенар возглавляет совет директоров автоконцерна с 2019 года. Его период работы пришёлся на этап восстановления компании после событий 2018 года, связанных с арестом бывшего руководителя альянса Renault-Nissan Карлоса Гона.