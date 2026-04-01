Zeekr внедряет дружелюбную к европейцам мультимедийную систему

Автомобили Zeekr в Европе получат новую мультимедийную платформу в рамках сотрудничества Geely и 3SS. Система Entertainment Hub предложит потоковые сервисы от более чем 15 глобальных контент-провайдеров и дополнительные функции.

31 марта компания 3 Screen Solutions (3SS), специализирующаяся на цифровых развлекательных решениях, представила вместе с Geely Technology Europe Entertainment Hub. Платформа будет использоваться на нескольких моделях Zeekr в Европе, где сейчас доступны четыре модели: 001 и 7GT в кузове shooting brake, а также X и 7X кроссоверы.

Entertainment Hub построена на базе Android Automotive OS и обеспечивает полный контроль интерфейса и пользовательского опыта. Это позволяет внедрять фирменный контент на экраны автомобиля, включая сервисную информацию, обновления продуктов и эксклюзивные предложения без необходимости OTA-обновлений.

Главная особенность платформы — доступ к потоковым сервисам, новостным каналам и прямым трансляциям от более чем 15 мировых поставщиков контента. Интеграция осуществляется напрямую на экраны автомобиля, позволяя просматривать сериалы во время зарядки или получать новости при коротких остановках.

Система также обеспечивает персонализированные уведомления, обновления и сервисную информацию, адаптируясь к условиям движения. Встроенная аналитика анализирует поведение пользователя и формирует рекомендации. Entertainment Hub дополняет возможности Apple CarPlay и Android Auto, предоставляя доступ к фильмам, сериалам, контенту Zeekr и другой информации.