Changan представила гибридный двигатель BlueCore с эффективностью 44,28% и впрыском 500 бар

Changan представила гибридный двигатель BlueCore с эффективностью 44,28% и впрыском 500 бар

Компания Changan Automobile официально представила в Чунцине новый гибридный двигатель BlueCore Super Engine, оснащённый лёгкой гибридной системой HEV. Технология разработана для повышения экономичности, поддержания высокой мощности и снижения уровня шума и вибраций, при этом привычки водителей традиционных бензиновых авто остаются неизменными.

По данным Changan, использование этой системы позволяет городскому расходу топлива SUV составлять около 3 л/100 км, а седанов — около 2 л/100 км. Владельцам гибридных моделей BlueCore Super Engine предоставляется пожизненная гарантия на ключевые компоненты гибридной системы при условии первого использования в личных целях.

Changan представила гибридный двигатель BlueCore с эффективностью 44,28% и впрыском 500 бар

Сердцем двигателя является архитектура iDE-H (Intelligent Deep Electrification Hybrid), построенная по схеме P1+P3. На малых и средних скоростях в городе основное движение обеспечивает электромотор, а двигатель работает как генератор. На средних и высоких скоростях двигатель подключается напрямую или параллельно. Мотор P3 отличается высокой эффективностью рекуперации энергии при катании на холостом ходу, что дополнительно повышает общую экономичность.

Changan представила гибридный двигатель BlueCore с эффективностью 44,28% и впрыском 500 бар

BlueCore Super Engine оснащён уникальной системой впрыска под давлением 500 бар, которая позволяет достигать максимальной тепловой эффективности 44,28% и средней 40,9%, а высокоэффективный диапазон работы охватывает 56,3%. Двигатель имеет высокий коэффициент сжатия 16:1 и 30% рециркуляцию отработавших газов, что снижает шум и вибрацию.

Электродвигатели работают с помощью 3V топологического гибридного привода из высокомагнитной стали, обеспечивающего КПД 98,1%. Мотор P3 отличается компактностью и мощностью: максимальная скорость — 2000 об/мин, пиковая мощность — 180 кВт (241 л.с.), при массе всего 18,1 кг. Энергоснабжение обеспечивает литий-ионная батарея ёмкостью 1,7 кВт·ч с максимальной разрядкой 50C. Управление системой реализовано с помощью интеллектуального AI-алгоритма и высокопроизводительного 6-ядерного MCU-чипа с миллисекундным контролем. Система адаптирует стиль вождения к привычкам водителя и улучшает реакцию при обгонах.

Официальные тесты показали реальные показатели расхода топлива: седан Eado HEV с BlueCore Super Engine расходует в городе 2,98 л/100 км, а SUV CS75 HEV — 3,54 л/100 км; комбинированный расход CS75 HEV составляет 4,67 л/100 км.

Changan представила гибридный двигатель BlueCore с эффективностью 44,28% и впрыском 500 бар

Первой моделью с этой технологией стал четвертого поколения Changan CS75 Plus BlueCore Super Engine. Новый SUV сохранил большинство элементов дизайна бензинового аналога: V-образную переднюю решётку, интегрированные активные воздухозаборники и фирменный шильдик «CS75 HEV».

Размеры автомобиля составляют 4770 мм в длину, 1910 мм в ширину и 1695–1705 мм в высоту, колёсная база — 2800 мм, что немного больше бензиновой версии. В салоне используется минималистичный подход с интегрированными двумя экранами и уникальной цветовой схемой для гибридного варианта. Багажное пространство и место под запасное колесо сохранены, батарея размещена в шасси.

Changan представила гибридный двигатель BlueCore с эффективностью 44,28% и впрыском 500 бар

Силовая установка CS75 Plus BlueCore Super Engine сочетает 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 110 кВт (148 л.с.) и электромотор P3 мощностью 180 кВт (241 л.с.) в конфигурации P1+P3. Батарея обеспечивает пиковую разрядную мощность 80 кВт, расход топлива в городе — 3,54 л/100 км, комбинированный — 4,67 л/100 км. Подвеска CDC Magic Carpet улучшает комфорт при движении.

Компания планирует постепенно расширять линейку моделей с технологией BlueCore Super Engine и интегрировать её во все бензиновые автомобили, а также разрабатывать версии Plug-in Hybrid (PHEV) и Range Extender (EREV) для комплексной электрификации в будущем.

