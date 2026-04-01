Changan представила гибридный двигатель BlueCore с эффективностью 44,28% и впрыском 500 бар

Компания Changan Automobile официально представила в Чунцине новый гибридный двигатель BlueCore Super Engine, оснащённый лёгкой гибридной системой HEV. Технология разработана для повышения экономичности, поддержания высокой мощности и снижения уровня шума и вибраций, при этом привычки водителей традиционных бензиновых авто остаются неизменными.

По данным Changan, использование этой системы позволяет городскому расходу топлива SUV составлять около 3 л/100 км, а седанов — около 2 л/100 км. Владельцам гибридных моделей BlueCore Super Engine предоставляется пожизненная гарантия на ключевые компоненты гибридной системы при условии первого использования в личных целях.

Сердцем двигателя является архитектура iDE-H (Intelligent Deep Electrification Hybrid), построенная по схеме P1+P3. На малых и средних скоростях в городе основное движение обеспечивает электромотор, а двигатель работает как генератор. На средних и высоких скоростях двигатель подключается напрямую или параллельно. Мотор P3 отличается высокой эффективностью рекуперации энергии при катании на холостом ходу, что дополнительно повышает общую экономичность.

BlueCore Super Engine оснащён уникальной системой впрыска под давлением 500 бар, которая позволяет достигать максимальной тепловой эффективности 44,28% и средней 40,9%, а высокоэффективный диапазон работы охватывает 56,3%. Двигатель имеет высокий коэффициент сжатия 16:1 и 30% рециркуляцию отработавших газов, что снижает шум и вибрацию.

Электродвигатели работают с помощью 3V топологического гибридного привода из высокомагнитной стали, обеспечивающего КПД 98,1%. Мотор P3 отличается компактностью и мощностью: максимальная скорость — 2000 об/мин, пиковая мощность — 180 кВт (241 л.с.), при массе всего 18,1 кг. Энергоснабжение обеспечивает литий-ионная батарея ёмкостью 1,7 кВт·ч с максимальной разрядкой 50C. Управление системой реализовано с помощью интеллектуального AI-алгоритма и высокопроизводительного 6-ядерного MCU-чипа с миллисекундным контролем. Система адаптирует стиль вождения к привычкам водителя и улучшает реакцию при обгонах.

Официальные тесты показали реальные показатели расхода топлива: седан Eado HEV с BlueCore Super Engine расходует в городе 2,98 л/100 км, а SUV CS75 HEV — 3,54 л/100 км; комбинированный расход CS75 HEV составляет 4,67 л/100 км.

Первой моделью с этой технологией стал четвертого поколения Changan CS75 Plus BlueCore Super Engine. Новый SUV сохранил большинство элементов дизайна бензинового аналога: V-образную переднюю решётку, интегрированные активные воздухозаборники и фирменный шильдик «CS75 HEV».

Размеры автомобиля составляют 4770 мм в длину, 1910 мм в ширину и 1695–1705 мм в высоту, колёсная база — 2800 мм, что немного больше бензиновой версии. В салоне используется минималистичный подход с интегрированными двумя экранами и уникальной цветовой схемой для гибридного варианта. Багажное пространство и место под запасное колесо сохранены, батарея размещена в шасси.

Силовая установка CS75 Plus BlueCore Super Engine сочетает 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 110 кВт (148 л.с.) и электромотор P3 мощностью 180 кВт (241 л.с.) в конфигурации P1+P3. Батарея обеспечивает пиковую разрядную мощность 80 кВт, расход топлива в городе — 3,54 л/100 км, комбинированный — 4,67 л/100 км. Подвеска CDC Magic Carpet улучшает комфорт при движении.

Компания планирует постепенно расширять линейку моделей с технологией BlueCore Super Engine и интегрировать её во все бензиновые автомобили, а также разрабатывать версии Plug-in Hybrid (PHEV) и Range Extender (EREV) для комплексной электрификации в будущем.