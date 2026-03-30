Конфликт вокруг Ирана создал риски для продаж люксовых авто на Ближнем Востоке

Рынок Ближнего Востока, обеспечивающий высокую прибыль автопроизводителям премиум-класса, оказался под давлением на фоне военных действий в регионе. Несмотря на то что на него приходится менее 10% от общего объёма продаж, он играет значительную роль в формировании доходов компаний.

Незадолго до обострения ситуации компания Rolls-Royce представила эксклюзивный Phantom Arabesque, созданный по заказу клиента из Дубая. Автомобиль получил уникальные элементы оформления, включая лазерную гравировку капота в арабском стиле и интерьер с декоративной отделкой из дерева.

Базовая стоимость стандартного Rolls-Royce Phantom составляет около 430 тыс. фунтов стерлингов (примерно 50 млн рублей по текущему курсу ЦБ РФ), однако индивидуальные доработки могут значительно увеличить цену — в отдельных случаях в два или три раза.

Презентация этой версии состоялась вскоре после открытия второго шоурума марки в Дубае. Однако последовавшие военные действия, включая удары США и Израиля по территории Ирана и ответные действия, оказали влияние на деловую активность в регионе.

Глава Bentley Франк-Штеффен Валлизер ранее называл Ближний Восток ключевым рынком, однако после начала конфликта часть дилерских центров временно приостановила работу. Ferrari и Maserati также временно остановили поставки автомобилей, хотя позже сообщили о возобновлении деятельности.

В Rolls-Royce заявили, что продолжают следить за развитием ситуации, отмечая, что делать долгосрочные прогнозы преждевременно.

Автосалон F1rst Motors в Дубае, специализирующийся на продаже автомобилей класса люкс, приостанавливал работу в первые дни после начала боевых действий, но затем вновь открылся. По словам директора Криса Булла, после возобновления работы объёмы бизнеса снизились примерно на 30%. При этом продажи автомобилей стоимостью свыше 1,4 млн долларов (около 130 млн рублей) остаются стабильными, а спрос за пределами ОАЭ сохраняется на прежнем уровне.

Ассортимент салона включает автомобили стоимостью от 250 тыс. долларов (около 23 млн рублей) до 14 млн долларов (примерно 1,3 млрд рублей). Отмечается, что некоторые покупатели готовы платить до 30 тыс. евро (около 3 млн рублей) за транспортировку автомобилей стоимостью порядка 7 млн долларов (примерно 650 млн рублей) за пределы страны.

Компании Lamborghini, Ferrari, Jaguar Land Rover и Porsche рассматривают ситуацию с осторожностью, учитывая высокую рентабельность региона. В Volkswagen Group также ожидают влияние текущих событий на продажи, отмечая значимость ближневосточного рынка.

По данным Ferrari, в прошлом году на регион пришлось 4,6% мировых продаж, что превышает показатели в Китае. При этом представители компании сообщили, что на данный момент объёмы реализации остаются стабильными.

Характерной особенностью рынка остаётся спрос на ограниченные серии автомобилей с эксклюзивными материалами и отделкой, включая перламутр и позолоту. Например, в 2024 году было реализовано 20 автомобилей Range Rover Sport SV серии Sadaf по цене около 330 тыс. фунтов стерлингов (примерно 38 млн рублей за единицу), что в три раза выше базовой стоимости в Великобритании.

По словам представителей отрасли, сегмент индивидуальных заказов в регионе практически остановился. Потенциальные покупатели в текущих условиях переключили внимание на другие вопросы.

Ситуация на Ближнем Востоке стала дополнительным фактором давления на автопроизводителей премиум-класса наряду со снижением спроса в Китае и Европе, а также неопределённостью на рынке США из-за тарифной политики. Некоторые компании уже рассматривают возможность корректировки объёмов производства.

Так, Bentley ранее сообщала о снижении продаж на 5% по итогам прошлого года, однако в компании пока не видят необходимости в сокращении выпуска. При этом руководство не исключает пересмотра стратегии в случае затягивания кризиса.

Глава Lamborghini отметил, что отрасль сталкивается с рядом вызовов с периода пандемии COVID-19, включая падение спроса в Китае, ограничения на рынке США и прекращение продаж в России после 2022 года. На этом фоне остановка активности на Ближнем Востоке стала ещё одним фактором неопределённости для производителей премиальных автомобилей.