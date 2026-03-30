BMW показала электрический iX3 для Китая перед премьерой в Пекине

Компания BMW опубликовала официальные изображения удлинённой версии электрического кроссовера iX3, производство которого организовано в Китае. Публичный дебют модели запланирован на апрель 2026 года в рамках Пекинского автосалона, а выход на рынок ожидается в первой половине того же года.

Внешне автомобиль во многом повторяет глобальную версию, однако получил ряд незначительных доработок. Среди особенностей дизайна отмечаются фирменные дневные ходовые огни «Digital Angel Wing» и светящаяся решётка радиатора с трёхмерным эффектом. Покупателям предложат девять вариантов окраски кузова, включая белый, серый, синий, чёрный и красный оттенки.

Для китайского рынка модель получила увеличенную колёсную базу — 3005 мм. Для сравнения, стандартная версия имеет длину 4780 мм, ширину 1895 мм, высоту 1635 мм и колёсную базу 2895 мм.

Сзади сохранены горизонтальные фонари L-образной формы. На кузове размещены обозначения «Brilliance BMW» и «iX350L», указывающие на локальное производство и модификацию. В задний спойлер встроена новая камера, которая, как предполагается, используется в системах помощи водителю. В оснащение входит функция навигационного автопилота от Momenta, адаптированная для движения как по трассам, так и в городских условиях.

Интерьер выполнен в актуальной стилистике бренда и оснащён панорамной крышей с интегрированной шторкой. В разработке программной платформы участвовала Alibaba: в автомобиль внедрены технологии на базе больших языковых моделей DeepSeek, а также цифровые сервисы с поддержкой экосистемы HarmonyOS и Huawei HiCar.

Силовая установка построена на электрической системе eDrive шестого поколения с архитектурой 800 В. Кроссовер оснащён аккумулятором ёмкостью 108 кВт·ч, а также двумя электромоторами — асинхронным спереди и синхронным с возбуждением сзади. Суммарная мощность достигает 345 кВт (463 л.с.), крутящий момент — 645 Н·м, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4,9 секунды.

Запас хода по циклу CLTC превышает 900 км, а энергопотребление заявлено на уровне 15,1 кВт·ч на 100 км. Быстрая зарядка обеспечивает прирост пробега до 427 км всего за 10 минут.