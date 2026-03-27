ЕС и Австралия отменяют пошлины: выгода для автопроизводителей Германии

Заключённое соглашение о свободной торговле между Европейским союзом и Австралией предусматривает отмену большинства импортных пошлин и упрощение регуляторных процедур, что должно изменить условия конкуренции на местном рынке.

Снятие тарифов, включая действующую ранее ставку около 5% на автомобили, позволит европейским производителям, в том числе немецким, конкурировать на равных с компаниями из Японии, Южной Кореи и Китая, которые уже имеют преференциальный доступ.

Соглашение охватывает более 99% экспортируемых товаров из ЕС, а также направлено на снижение административных барьеров и развитие торговых связей.

Ожидается, что такие меры создадут дополнительные возможности для экспорта автомобилей и комплектующих, а также повлияют на расширение присутствия европейских брендов на австралийском рынке, где ранее доминировали азиатские конкуренты.