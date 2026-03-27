BYD представит обновлённые Seal 06 GT и универсал DM-i 2 апреля

Компания BYD готовит официальный запуск моделей Seal 06 GT и универсала Seal 06 DM-i 2026 модельного года, который намечен на 2 апреля. Информация о версии GT впервые появилась в регистрационных документах в январе, тогда как универсал был зарегистрирован в текущем месяце.

Модель Seal 06 GT получит батарею Blade второго поколения и технологию сверхбыстрой зарядки. Система обеспечивает пополнение заряда с 10% до 70% за 5 минут и до 97% за 9 минут. При температуре около −30 градусов Цельсия время зарядки увеличивается примерно на 3 минуты по сравнению с обычными условиями.

Для версии GT предусмотрена возможность установки лидара, на что указывает появление функции «синего света». Внешний вид дополнен новыми цветами кузова — Aurora Purple и Portia Rose Red, а также чёрными колёсами и красными тормозными суппортами. В салоне переработана центральная консоль, изменено расположение кнопок и добавлен новый подрулевой переключатель. Ожидаются и изменения в силовой установке: варианты с одним электромотором могут развивать до 200 кВт (268 л.с.) и 240 кВт (322 л.с.).

Универсал Seal 06 DM-i 2026 года ориентирован на увеличение запаса хода в электрическом режиме и обновление интерьера. Внешний дизайн останется прежним, при этом также будет доступна установка лидара. Запас хода на электротяге у подключаемого гибрида увеличится со 150 до 200 км. Автомобиль сохранит гибридную систему с двигателем объёмом 1,5 литра на базе технологии DM пятого поколения.

Внутри универсала появится новая цветовая схема Twilight Blue, проекционный дисплей и система контроля усталости водителя. Рулевое колесо доработано, а элементы управления на центральной консоли перераспределены для повышения удобства. Информационно-развлекательная система получит обновлённый интерфейс. Во всех комплектациях будет устанавливаться подвеска DiSus-C с функцией предварительной адаптации дорожных условий, обеспечивающей более плавное движение.