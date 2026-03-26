Утекли фото краш-теста нового внедорожника Freelander

В сети появились изображения, предположительно сделанные на полигоне краш-тестов, на которых запечатлён новый внедорожник Freelander — первая модель совместного проекта Jaguar Land Rover и Chery. Официальная презентация бренда и автомобиля запланирована на 31 марта.

Новый автомобиль позиционируется как внедорожник с электрической или гибридной силовой установкой и ориентировочной стоимостью около 400 тысяч юаней, что составляет примерно 5,3 млн рублей по текущему курсу. В оснащении ожидается использование технологий крупных поставщиков: системы помощи водителю от Huawei, платформы для мультимедиа на базе Qualcomm Snapdragon и аккумуляторов от CATL.

Судя по опубликованным снимкам, модель выполнена в угловатом стиле, напоминающем классические внедорожники Land Rover Discovery. Передняя часть получила закрытую конструкцию, квадратные фары и отдельные источники света по краям. Капот выполнен в массивной форме, а на крыше установлен датчик LiDAR, указывающий на наличие функций автоматизированного управления. Дополнительные сенсоры, вероятно камеры, размещены в области крыльев.

Задняя часть кузова имеет вертикальную форму, оснащена скрытым стеклоочистителем и ещё одним LiDAR-сенсором. Прямоугольные фонари перекликаются с оформлением передней оптики, а на крышке багажника размещено название модели.

Интерьер также частично раскрыт: в салоне установлен многофункциональный руль с тремя спицами и элементами управления в виде колесиков. Центральная консоль включает крупный экран и дополнительный дисплей, а под ними расположены физические кнопки для базовых функций. В оснащение входят электронный селектор передач, две беспроводные зарядки и ниша для хранения вещей под консолью.

Автомобиль получит шестиместную компоновку с формулой 2+2+2. Конструкция второго ряда предполагает наличие режима повышенного комфорта для одного из сидений. Ожидается выпуск версий с увеличенным запасом хода (EREV) и полностью электрической (BEV), при этом все модификации будут оснащены полным приводом и сохранят внедорожные возможности, характерные для моделей Land Rover.

Полные технические характеристики, включая размеры и динамические показатели, будут раскрыты во время официальной премьеры. Также сообщается, что модель предназначена для глобального рынка и может появиться на Ближнем Востоке уже в этом году.